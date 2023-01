Uruguay: Cavani appelle à mettre "en prison" l’arbitre du match contre le Ghana

Edinson Cavani craint une sanction pour avoir frappé l’écran servant à l’assistance-vidéo après l’élimination de l’Uruguay à la Coupe du monde. Si c’est le cas, il appelle à mettre "en prison" l’arbitre du match contre le Ghana.

L’élimination de l’Uruguay en phase de poule de la Coupe du monde 2022 restera longtemps en travers de la gorge d’Edinson Cavani (35 ans). L’ancien joueur du PSG avait manifesté son mécontentement à l’issue du match contre le Ghana (2-0) en assénant un coup dans l’écran de l’assistance-vidéo (VAR) le faisant tomber au sol. La Celeste avait quitté la compétition malgré sa dernière victoire face au Ghana, à la défaveur du succès surprise de la Corée du Sud contre le Portugal (2-1) lors de la dernière journée.

Il n’avait manqué qu’un but aux Uruguayens pour se hisser au tour suivant et ceux-ci avaient pesté contre la décision de l’arbitre, l’Allemand Daniel Siebert, de ne pas accorder un penalty à leur équipe après une faute sur Darwin Nunez (57e) après avoir pourtant consulté le VAR. Ils avaient réclamé au moins un autre penalty en fin de match.

Un peu plus d’un mois plus tard, l’attaquant de Valence assume son geste même s’il craint des retombées puisque la Fifa a ouvert un dossier en commission de discipline pour cela. "Mais s'ils me sanctionnent pour avoir frappé le VAR, l'arbitre, pour nous avoir sortis de la Coupe du monde, ils doivent le mettre en prison, car ce sont des erreurs que tu ne peux pas faire avec le VAR, toutes les caméras et tous les arbitres derrière", a-t-il déclaré lors d'une interview sur la radio espagnole Cadena Ser.



La Fifa se penchera sur son geste et cible d’autres de ses coéquipiers: José María Giménez pour avoir frappé un officiel de la FIFA avec son bras en fin de match, Diego Godín et Fernando Muslera pour ses protestations auprès de l’arbitre.

"Allez un peu du côté du footballeur"

"Ça m'inquiète (une éventuelle sanction), poursuit Cavani. Oui, bien sûr que ça m'inquiète, parce que cela voudrait dire que je serai écarté des compétitions avec mes coéquipiers, mon club et mon équipe. Ça m'inquiète. Mais ce sont des choses qui arrivent. Allez un peu du côté du footballeur, pas seulement de l'arbitre et des autres, mais du côté du footballeur pour voir ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et pourquoi les choses se sont passées comme ça."



"El Matador" tente de justifier son geste même s’il reconnaît que "ce sont des choses qui ne se font pas". "Dans le football, certaines choses et certaines impuissances vous amènent parfois à réagir et certaines choses vous échappent parfois à cause de l'adrénaline, à cause de cette euphorie que nous avons à ce moment-là, et nous nous trompons."

Il plaide une réaction humaine. "C'est bien d’avoir un bon comportement, mais nous sommes des êtres humains et quand parfois les choses qui se passent sur le terrain sont vécues avec passion, que vous travaillez si dur pour y arriver, que vous vivez ces situations - dont ce n'est pas la première fois que nous vivons - il se peut aussi que la réaction d'un footballeur puisse être, non justifiée, mais un peu plus pardonnée."