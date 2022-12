Coupe du monde: Wenger confirme que la Fifa pourrait annuler le format des groupes de trois en 2026

Comme rapporté par plusieurs médias britanniques, Arsène Wenger a déclaré dimanche que le format de la Coupe du monde 2026 n'était pas encore définitivement tranché. Plusieurs options sont sur la table et une décision sera prise ces prochains mois.

La Fifa n'a pas encore tranché. Ce dimanche, Arsène Wenger s'est exprimé sur le format de la Coupe du monde 2026, qui pourrait être amené à évoluer. Pour ce Mondial conjointement organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, 48 équipes sont attendues, contre 32 actuellement.

Décision l'année prochaine

En principe, les nations seraient réparties en 16 groupes de trois, avec deux qualifiés pour atteindre les seizièmes de finale. Ces derniers jours, le Guardian informait qu'il y avait eu des discussions informelles pour modifier les plans initiaux. Directeur du développement à la Fifa, Arsène Wenger a confirmé que l'instance pourrait revoir sa copie.

"Ce n'est pas décidé mais ce sera 16 groupes de trois, 12 groupes de quatre ou deux côtés de six groupes de quatre, comme si vous organisez deux tournois de 24 équipes, a indiqué l'ancien entraîneur d'Arsenal, dans des propos retranscrits par plusieurs médias britanniques. Cela sera décidé par le Conseil de la Fifa, et je pense que ce sera fait l'année prochaine."

Jusqu'à 104 matchs?

L'option du format initial semble avoir de plus en plus de détracteurs en raison du problème d'équité et des arrangements possibles. La qualité et les surprises de la phase de groupes lors de cette édition 2022 plaident aussi pour un maintien de la formule actuelle.

En adoptant des groupes de quatre, la compétition totaliserait 104 matchs au total, soit 40 de plus qu'au Qatar dans l'optique où les huit meilleurs troisièmes se qualifient en seizièmes pour accompagner les deux premiers. D'énormes revenus supplémentaires pourraient être générés par ce système, de quoi forcément plaire aux décideurs.

Au minimum avec les poules de 3, la Coupe du monde arrivera à 80 matchs. Syndicats et joueurs risquent de s'offusquer d'un nouveau rajout alors que les critiques fusent ces dernières années sur le calendrier de plus en plus infernal imposé dans le football mondial.