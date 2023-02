Crise à la FFF: "Le Graët n'a pas été un bon président", tacle Frédéric Thiriez

Frédéric Thiriez, l'ancien patron de la Ligue de football professionnel (LFP), a estimé ce mardi, après la démission de Noël Le Graët de poste de président de la Fédération française de football (FFF), que le dirigeant n'a "pas été un bon président".

La page Noël Le Graët a été tournée. Ce mardi, le président de la Fédération française de football (FFF) a annoncé sa démission, rattrapé par des accusations de harcèlement moral et sexuel et une série de dérapages. Après l'annonce, Frédéric Thiriez, l'ancien patron de la Ligue de football professionnel (LFP), a critiqué le bilan du dirigeant de 81 ans.

"Il a été un bon président de la Ligue professionnelle (1991-2000). On a été assez proches à l'époque parce qu'on avait les mêmes idées (...). Mais je pense qu'il n'a pas été un bon président de la Fédération parce qu'il ne s'est pas intéressé au coeur de métier de la Fédération qui est le foot amateur", a expliqué Frédéric Thiriez dans une déclaration à l'AFP.

"C'est bien d'engranger de l'argent mais il faut le redistribuer"

Malgré les succès notables de Noël Le Graët sur le plan financier, Frédéric Thiriez a regretté que le nombre de licenciés, passés de 1,96 million à 2,13 millions durant le mandat du dirigeant breton (2011-2023), n'ait "pas augmenté". "C'est bien d'engranger de l'argent mais il faut le redistribuer, notamment au foot amateur et ça n'a pas été le cas, a-t-il ajouté. Mais ça ne sert à rien de l'accabler. Il a pris une décision difficile mais maintenant il faut passer à autre chose."

"Cette démission doit être le premier acte d'une profonde refondation, pas son aboutissement, a également affirmé Frédéric Thiriez. Car le départ d'un homme ne réglera pas tous les problèmes de la FFF, loin s'en faut. Il est urgent que la Fédération se remette en marche en se concentrant sur ses fondamentaux, en particulier le football amateur qui est bien à la peine et en transformant sa gouvernance qui n'est ni démocratique, ni transparente."

Frédéric Thiriez, qui a été candidat malheureux à la présidence de la FFF en 2021 face à Noël Le Graët, a indiqué vouloir "participer à la refondation de la Fédé", "d'une façon ou d'une autre".

"Je ne cherche pas de poste, j'ai un métier et beaucoup d'activités", a toutefois lancé l'avocat, qui milite pour "un comité exécutif élu par les clubs, sur un scrutin de liste avec un système proportionnel avec prime majoritaire" et la création "d'un parlement du football, composé de tous les présidents de districts et de ligues, des anciens internationaux et des familles du football, qui exercera le pouvoir législatif, financier et le contrôle de l'exécutif."