Ecosse: un maillot en pinte de bière fait un carton

Un club amateur écossais a dessiné son nouveau maillot en pinte de bière, suscitant une vague d’enthousiasme chez de nombreux supporters et une rupture de stocks.

Un site internet minimaliste, des réseaux sociaux pas alimentés depuis de longs mois... Et pourtant, le club écossais de Newcraighall Leith Victoria centralise les regards intéressés ou amusés de nombreux amateurs de ballon rond et de troisième mi-temps. La raison? La divulgation du nouveau maillot de cette équipe évoluant dans un championnat amateur d’Edimbourg (équivalent de la sixième division écossaise).

La tunique représente une grosse pinte de bière avec la mousse au niveau du col, la bière et les bulles sur tout le reste de ce modèle original en recto-verso. Le fruit d’un partenariat avec la marque de bière Tennants.

En rupture de stocks

Le produit suscite un bel engouement des fans sur les réseaux sociaux avec de nombreux acheteurs potentiels. Les liens pour acheter le précieux sésame circule ainsi allègrement avec un prix plutôt accessible (45 euros) mais les stocks sont déjà vides chez plusieurs fournisseurs. Le site NonLeague Football spécialisé dans la vente de maillots d’équipes amateurs promet que la collection domicile sera de nouveau disponible dans un mois.

Le deuxième maillot en pinte de cidre, le troisième en Pac-Man

Les intéressés ou les amateurs de cidre peuvent se rabattre sur le deuxième jeu de maillots, sponsorisé, lui, par la marque Strongbow et représentant une pinte d’un produit de la marque à base de fruits rouges.

Et puisque le club semble très créatif, il ne s’est pas arrêté là. Un troisième jeu de maillot est également disponible et représente une partie du célèbre jeu vidéo, Pac-Man.