Équipe de France: Pogba, Kanté, Griezmann... Les mauvaises nouvelles s'enchaînent avant le Mondial

A moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps et l’équipe de France doivent composer avec l’affaire Paul Pogba, la blessure de N’Golo Kanté ou encore le manque de temps jeu d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Pas rassurant pour les champions du monde.

· L’affaire Pogba, la bombe qui fait trembler les Bleus

C’est le sujet d’inquiétude numéro un pour les Bleus. Au cœur d’une sombre affaire de tentative d’extorsion, le milieu de terrain de la Juventus et cadre des champions du monde sacrés en 2018 en Russie sera-t-il présent au Qatar ? Rien n’est moins sûr. Si Noël Le Graët et Amélie Oudéa-Castera, respectivement président de la FFF et ministre des Sports, espèrent que cette affaire n’aura aucun impact sur l’équipe de France, au sein des Bleus, on s’interroge beaucoup.

Selon RMC Sport, Didier Deschamps est très attentif à ce qu’il se passe et le staff s’est dit "halluciné" par l’histoire du maraboutage supposé sur Kylian Mbappé. Les deux joueurs ne se reverront pas au mois de septembre. Paul Pogba (29 ans, 91 sélections) soigne sa blessure au ménisque du genou et ne figurera pas dans la prochaine liste de Didier Deschamps.

En attendant de savoir s’il sera du voyage au Qatar pour le Mondial, le Basque pourra s’appuyer sur Aurélien Tchouameni, successeur annoncé de la Pioche et auteur de débuts encourageants au Real Madrid.

· Inquiétude pour Kanté

"Pour N'Golo, c'est assez sérieux, nous parlons de semaines d'absence, ce qui n'est pas une bonne nouvelle." La mauvaise nouvelle annoncée par Thomas Tuchel est tombée mi-août. Joueur clé des Bleus, le milieu de terrain de Chelsea (31 ans - 53 sélections) N'Golo Kanté s’est blessé à la cuisse droite lors d’un match de Premier League face à Tottenham (2-2). Privé du début de saison, l’ancien Caennais manquera le rassemblement des Bleus qui débute le 19 septembre pour disputer deux rencontres de Ligue des nations, les dernières avant de défendre son titre mondial au Qatar.

Cette tuile est d’autant plus préoccupante que le joueur de 31 ans a multiplié les blessures ces derniers mois. Lors du dernier rassemblement international, en juin, l'ancien Caennais avait dû quitter les Bleus pour un pépin à un genou. A l'automne 2021, il n'a joué qu'un seul des sept matches de l'équipe de Didier Deschamps.

· Griezmann, un statut de remplaçant dérangeant

Pas de souci sur le plan physique pour Grizou. Mais le champion du monde espérait sans doute jouer davantage cette saison. Si le Français de 31 ans (108 sélections) a retrouvé l’efficacité après des mois de disette, il a débuté les trois premiers matchs de Liga sur le banc, se contentant de quelques minutes en fin de rencontres.

Un statut de remplaçant qui s’explique par le bras de fer entre les Colchoneros et le Barça, avec qui il est toujours sous contrat. Si le Français, prêté pour la 2e année à l’Atlético, dispute plus de la moitié des matchs (avec au moins 45 minutes de temps de jeu), l'option d'achat sera automatiquement levée et le club madrilène devra verser 40 millions au Barça, ce que l’Atlético, qui cherche à faire des économies, ne veut pas. Diego Simeone s’arrange donc pour ne pas faire jouer le Français plus de 45 minutes. Des consignes qui arrangent sa direction. Pas Griezmann, ni l’équipe de France…