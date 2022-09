Enquête, justice, Mbappé... une semaine après, où en est l’affaire Pogba

Après avoir dénoncé des tentatives d’extorsions le week-end passé après une vidéo de son frère Mathias, le milieu de terrain de la Juve et de l’équipe de France, Paul Pogba, est toujours au cœur d’une tempête qui secoue le football français. Une affaire qui est désormais entre les mains de deux juges d’instruction alors que le champion du monde 2018 prépare son retour à la compétition.

L’enquête confiée à deux juges d’instruction

Depuis vendredi, l’affaire Paul Pogba a pris une nouvelle dimension sur le plan judiciaire. Près de deux mois après la plainte déposée par le milieu de terrain français au parquet de Turin, elle a été confiée à deux juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, a annoncé la procureure de la République, Laure Beccuau. "A l'issue des premières investigations, le parquet de Paris a ouvert ce jour une information judiciaire contre X des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", a-t-elle précisé. L’enquête avait été confiée à l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). En Italie, le parquet de Turin avait aussi ouvert une enquête pour "chantage et extorsion aggravée" contre X. Le 1er août, les autorités italiennes ont décidé d'alerter le parquet de Paris pour des faits qui se seraient produits en France.

>> L'affaire Paul Pogba en direct

On en sait plus sur la tentative d’extorsion

L’extorsion dont a été victime Paul Pogba s’est déroulée dans la nuit du 20 ou 21 mars, à la veille d’un rassemblement de l’équipe de France. Ce soir-là, après avoir assisté à Paris à une soirée de promotion de "Golden Score", l’association de son frère Mathias et de son cousin, "la Pioche" est emmenée dans un appartement de la région parisienne par "quelques amis d’enfance." Selon sa déposition du 9 août devant les enquêteurs de l’OCLCO, Pogba raconte que "deux individus cagoulés et armés d’un M16 et d’un fusil d’assaut surgissent d’une pièce de l’appartement". Ils lui réclament la somme de 13 millions d’euros pour avoir soi-disant assuré sa sécurité durant les 13 dernières années. Face au refus du joueur, les malfrats lui auraient imposé la présence permanente à ses côtés d’un dénommé Babacar à qui il aurait remis quelques semaines plus tard, en avril, la somme de 100.000 euros.

Mbappé a contacté Pogba

Apparu dans l’enquête pour une sombre histoire de maraboutage supposé de Paul Pogba sur son partenaire en équipe de France Kylian Mbappé, l’attaquant parisien n’est pas visé directement. Mais comme révélé par M6 et RTL et confirmé par RMC Sport jeudi, la star du PSG est entrée en contact avec son équipier en sélection afin d’en savoir plus sur cette affaire. Le contenu de leurs échanges n’a pas filtré. A Nantes où il a inscrit un doublé (3-0) samedi soir, l’attaquant parisien n’a pas semblé perturbé par ces événements.

Mathias Pogba, un rôle toujours aussi flou

Personnage central de cette affaire, le frère aîné de Paul Pogba, est le premier à mettre le feu aux poudres samedi dernier en promettant de faire "de grandes révélations explosives" sur le champion du monde et son avocate, Rafaela Pimenta. Si Mathias est brouillé avec le Turinois, son rôle dans la tentative d’extorsion reste flou. Selon Le Monde, le champion du monde l’aurait reconnu le 14 juillet lorsque trois individus qu’il a refusé de rencontrer se sont présentés au centre d’entraînement de la Juve (il déposera plainte deux jours plus tard). Après en avoir remis une couche sur son frère sur les réseaux sociaux en début de semaine, Mathias Pogba, 32 ans, s'est montré un peu plus discret sur les réseaux. Ce dimanche matin, reprenant des images du KO de Ciryl Gane à l’UFC Paris, il a ironisé sur l’histoire de maraboutage sur Kylian Mbappé : "Pour terminer la carrière de quelqu’un pas besoin de faire des potions avec des poils de foufs, des danses chelou ou des cris de zèbre…"

Pogba prépare son retour à la compétition

Avec cette tempête, on a presque oublié que Paul Pogba n’a toujours pas joué avec la Juve. Blessé au genou fin juillet, l'ex-joueur de MU prépare sa reprise : "Pogba est actuellement indisponible, a rappelé mardi son coach, Massiliano Allegri. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite on verra comment il évoluera. En espérant qu’il revienne le plus vite possible, parce que dans tous les cas, c’est un joueur très important pour nous." Le coach de la Vieille Dame a refusé de faire des commentaires sur l’affaire qui touche son joueur. Paul Pogba a posté samedi une vidéo dans laquelle on le voit courir sur un tapis de course.