Angleterre-France: Brad Pitt sous le charme des Bleus malgré l'absence de Benzema

Dans un entretien au Parisien ce samedi, avant le quart de finale de Coupe du monde face à l'Angleterre, Brad Pitt a jugé que l'équipe de France de football était "belle à regarder". L'acteur américain regrette néanmoins l'absence de Karim Benzema mais pense malgré tout que les Bleus restent "forts" sans lui.

Une star américaine impressionnée par l'équipe de France. Dans un entretien au Parisien ce samedi, Brad Pitt a confié qu'il regardait "un petit peu" la Coupe du monde au Qatar. L'acteur a eu l'occasion de donner son avis sur les Bleus avant le quart de finale samedi (20h) face à l'Angleterre.

>>> Angleterre-France en direct

"Je suis déçu que Benzema ait dû partir"

"Ça va être un très gros match. Votre équipe est belle à regarder, a lancé Brad Pitt. Je suis déçu que Benzema ait dû partir, c’est le meilleur. Il est vraiment impressionnant. Mais même sans lui votre équipe est très forte, grâce à Mbappé et Griezmann, que j’aime beaucoup également."

En 2026, les Etats-Unis accueilleront la Coupe du monde en compagnie du Canada et du Mexique. Cette année, la "Team USA" a tenu en échec l'Angleterre en phase de poules avant de sortir face aux Pays-Bas lors des huitièmes de finale (3-1). "J’ai découvert le football il y a des années maintenant lors de mes premiers voyages à l’étranger. C’est vraiment le sport le plus fascinant et le plus captivant du monde, a poursuivi Brad Pitt. Quand je commence un match, je ne peux pas m’empêcher de regarder jusqu’au bout. Vivement la finale !"

Dans sa carrière, Brad Pitt a déjà connu un rôle majeur en rapport avec le sport lors du film Le stratège, retraçant une histoire vraie datant de 2002 dans le monde du baseball américain. En 2011, le célèbre acteur incarnait Billy Beane, un ancien joueur reconverti manager général des Oakland Athletics. Le dirigeant avait révolutionné son sport avec l'aide de Peter Brand, qui s'appuyait sur une large base de statistiques. Vingt ans plus tard, la méthode a largement touché les autres sports, à l'image du football.