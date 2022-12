Coupe du monde 2022: Benzema sort du silence pour encourager les Bleus avant France-Maroc

Sur Instagram, le Ballon d'or Karim Benzema a exprimé publiquement son soutien aux Bleus, qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde. L'attaquant avait dû se résoudre à quitter ses partenaires le 20 novembre dernier, juste avant l'entrée en lice de l'équipe de France face à l'Australie (4-1), en raison dune blessure à la cuisse survenue à l'entraînement.

Sa réaction était attendue. Sans nouvelles depuis son départ de Doha, le 20 novembre dernier, deux jours seulement avant le début de l'aventure des Bleus lors du Mondial au Qatar face à l'Australie (4-1), Karim Benzema a publiquement félicité et apporté son soutien à ses partenaires de l'équipe de France.

"Allez les gars, encore deux matchs on y est presque!"

Dans un post publié sur son compte Instagram, le Ballon d'or 2022 a affiché toutes sa satisfaction de voir ses coéquipiers, avec qui il était il y a encore trois semaines, dans le dernier carré du Mondial pour la deuxième édition consécutive après leur succès contre l'Angleterre (1-2) en quarts de finale. Son message est, par ailleurs, on ne peut plus clair: "Allez les gars, encore deux matchs on y est presque... Derrière vous... Vamonos!"

Le 19 novembre dernier, alors qu'il participait à sa première séance collective depuis le début du rassemblement des Bleus à Doha, l'attaquant madrilène avait été contraint de quitter prématurément l'entraînement. Touché à la cuisse gauche, les examens venaient confirmer une déchirure musculaire au quadriceps de cette même cuisse. Une blessure synonyme de fin de Mondial pour Benzema. "De ma vie, je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait, alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde", expliquait-il. Finalement, Didier Deschamps prendra la décision de ne pas le remplacer.

De retour à l'entraînement samedi avec le Real Madrid après un prompt rétablissement, l'ancien lyonnais a suivi de loin les polémiques autour de l'ambiance plus détendue au sein du groupe tricolore depuis son départ. Aurélien Tchouaméni avait été le premier à expliquer que cela était "totalement faux" en conférence de presse. Ce dimanche, le message public de "KB9" aura le mérite de préciser que ce dernier la joue collectif et ne laisse pas tomber ses partenaires. Mieux, il espère sans aucun doute les voir au sommet dans une semaine lors de la grande finale (16 heures au stade de Lusail) pour être, lui aussi, sacré champion du monde.