Angleterre-France: Lloris dépasse Thuram et devient l'unique recordman du nombre de sélections chez les Bleus

Titulaire ce samedi pour le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Angleterre, Hugo Lloris honore sa 143e sélection. Le gardien de bientôt 36 ans dépasse donc Lilian Thuram pour devenir l'unique détenteur du nombre de capes avec les Bleus.

Il avait égalé le record dimanche dernier face à la Pologne, le voici désormais seul en haut du classement: contre l'Angleterre ce samedi, en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le gardien de presque 36 ans enregistre sa 143e sélection en équipe de France. Il dépasse ainsi Lilian Thuram (142 capes).

Il dépasse Henry et Barthez en Coupe du monde

Il s'offre aussi un autre record en disputant, face aux Three Lions, son 18e match en Coupe du monde: le portier devance désormais Thierry Henry et Fabien Barthez (17e matchs). Et il pourrait bien en avoir deux de plus si les choses tournent bien pour les Français.

Le champion du monde 2018, capitaine pour la 119e fois, a connu son premier match international le 19 novembre 2008, lors d'un match amical face à l'Uruguay (0-0). Depuis, le natif de Nice n'a raté aucune grande compétition avec les Bleus. A titre de comparaison, dans les autres équipes nationales, Gianluigi Buffon a disputé 176 matchs avec l'Italie, Iker Casillas compte 167 sélections avec l'Espagne.