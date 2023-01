Audit à la FFF: ce qu'a dit Hardouin dans un mail envoyé aux employés de la Fédération

La direction générale de la FFF Florence Hardouin a envoyé un mail aux employés de la fédération pour leur souhaiter ses vœux. Elle omet d’évoquer l’audit qui vise la fédération et des accusations d’harcèlement sexiste et sexuel en son sein.

Florence Hardouin souhaite la bonne année à ses employés. La directrice générale de la FFF a envoyé un mail à ses équipes dans lequel elle tient à les remercier pour leur "investissement". Tout en leur souhaitant "le bien-être au travail et l’épanouissement personnel". Le tout sans évoquer l’audit en cours à la fédération pour des accusations de harcèlement sexiste et sexuel.

"Nous avons vécu une fin d'année très riche en émotions avec le très beau parcours de l'Équipe de France, écrit Hardouin dans son message. Ces moments intenses qui font la force et la beauté du football resteront gravés dans nos mémoires. Ils animent notre passion au quotidien. Votre engagement et votre attachement à la FFF nous ont permis tout au long de l'année de maintenir le cap et de concrétiser nos projets".

"La FFF est et restera une belle et forte institution"

"Je vous remercie pour votre investissement de chaque instant, vos efforts et votre dynamisme, poursuit la dirigeante. Nous représentons une force collective grâce à laquelle la FFF est et restera une belle et forte institution. L'année 2023 sera également riche en événements sportifs avec, notamment la CDM Féminine et l'Euro Espoirs. Nous souhaitons le meilleur à ces équipes".

Selon nos informations, elle sera auditionnée de nouveau la semaine prochaine en compagnie du président Noël Le Graët dans le cadre des accusations qui visent la FFF. D’ici le 10 janvier, ils seront entendus par les inspecteurs et confrontés à tous les éléments et témoignages recueillis (mails, sms, conversations Whatsapp, photos…). Un premier rapport est attendu fin janvier.

Hardouin espère "plus de responsabilités sociales et sociétales"

"Nous aurons à cœur, tous ensemble, durant cette année, d'atteindre nos objectifs pour développer en priorité la pratique du football pour toutes et tous dans tous les territoires mais aussi nous engager pour plus de responsabilités sociales et sociétales, conclut Hardouin dans son mail. Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année que je vous souhaite heureuse et belle. Que 2023 nous apporte la réalisation de beaux projets, le bien-être au travail et l'épanouissement professionnel".