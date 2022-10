Scandale à la FFF: Hardouin était-elle au courant pour les salariées qui se plaignaient de Le Graët?

Selon Le Monde, Florence Hardouin aurait été au courant du comportement de Noël Le Graët jugé inapproprié par des salariés de la FFF. Le journal rapporte que la directrice générale avait elle-même fait savoir qu'elle avait reçu des messages inadéquats.

Officiellement, Florence Hardouin, directrice générale de la Fédération française de football, dément "catégoriquement les allégations mensongères". Mais ce jeudi, jour de début de l'audit lancé au sein de la FFF par le ministère des Sports pour faire la lumière sur les nombreuses révélations dans la presse, Le Monde affirme que Florence Hardouin a été avertie par une douzaine de salariées d'un comportement inadéquat et décrit comme "lourdingue" du président Noël Le Graët. Une information qui corrobore celles diffusées mercredi par Radio France, rapportant des témoignages anonymes à l'encontre du dirigeant de 80 ans.

Le Graët a-t-il envoyé des messages inappropriés à sa directrice générale?

Le Monde affirme aussi, citant plusieurs sources, que Florence Hardouin a révélé en interne avoir reçu des SMS inappropriés de Noël Le Graët. À l'époque, en 2016, elle aurait fait savoir qu'elle comptait les conserver pour les utiliser si besoin contre le président.

Une affirmation qu'elle dément également auprès du journal: "Je n’ai jamais reçu le moindre SMS inapproprié de la part du président que j’aurais soi-disant conservé pour m’en «servir en cas de besoin» contre lui". Elle précise en outre que "plusieurs plaintes en diffamation contre des propos mensongers" ont été déposées.

La mission d'audit du ministère, confiée à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, a été lancée après la parution dans So Foot d'un article mettant en cause la FFF et son président, accusé d'avoir adressé des SMS à caractère sexuel à des employées. "Noël Le Graët m'a dit qu'il n'était pas l'auteur des SMS", a dernièrement rapporté Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Une plainte en diffamation a été déposée depuis par la FFF.