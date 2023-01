Mission d’inspection à la FFF: Le Graët et Hardouin réauditionnés la semaine prochaine

La mission d’audit et de contrôle du pilotage de la FFF, qui doit faire toute la lumière sur les méthodes de management ainsi que sur les problèmes de harcèlement sexiste et sexuel, se poursuit. À l’horizon du 10 janvier, Noël Le Graët et Florence Hardouin seront de nouveau auditionnés.

Après une pause durant les fêtes de fin d’année, la mission de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) au sein de la FFF se poursuit en ce début d’année 2023. Cette mission d’audit et de contrôle du pilotage de la FFF doit faire toute la lumière sur les méthodes de management au sein de l’instance fédérale ainsi que sur les problèmes de harcèlement sexiste et sexuel.

Bruno Béthune, l’inspecteur qui pilote cette mission avec deux collègues associés a encore quelques auditions à faire dans l’environnement externe de la fédération comme des clubs ou districts notamment sur la politique fédérale de lutte contre toute forme de harcèlement. La semaine prochaine, à l’horizon du 10 janvier, Noël Le Graët et Florence Hardouin seront à nouveau auditionnés par les trois inspecteurs. Ils seront confrontés à tous les éléments et témoignages recueillis: mails, sms, conversations Whatsapp, photos... Le ministère des Sports a toujours insisté sur la "minutie" et la "méthode fouillée" qu’elle demandait à ce travail d’audit.

Un premier rapport provisoire est attendu fin janvier

De très nombreux témoignages et éléments ont été recueillis. Jusqu’à présent, aucun signalement de faits relatifs à l’article 40 de procédure pénale n’a été effectué par les responsables de la mission d’inspection. Un premier rapport provisoire est attendu pour fin janvier. Ce rapport provisoire sera alors remis aux dirigeants de la FFF qui auront toute liberté pour formuler des observations, contester, approuver, préciser ce qui leur sera présenté. Ils pourront aussi rendre public le rapport et leur position par rapport à celui-ci.

Une fois que les dirigeants fédéraux auront répondu à ce rapport provisoire, les inspecteurs rendront leur rapport définitif au ministère des sports mi-février. La fin de ce travail d’audit se poursuit de façon totalement indépendante du calendrier fédéral qui prévoit l’assemblée de la FFF ce samedi et la finalisation de l’avenir de Didier Deschamps dans les prochains jours.

Le ministère des sports se positionnera une fois le contenu du rapport définitif connu. Son objectif ne se limite pas au sort réservé aux dirigeants actuels de la FFF. Il souhaite que les conclusions de cette mission d’inspection apparaissent dans le programme des futurs candidats à la présidence de la plus grande fédération sportive de France.