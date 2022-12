Audit à la FFF: Oudéa-Castéra va rencontrer Le Graët le 10 janvier

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a confirmé ce vendredi qu’elle allait rencontrer Noël Le Graët et Florence Hardouin le 10 janvier afin d’échanger avec eux autour de l’audit réalisé au sein de la Fédération française de football.

Après avoir rencontré Bernard Laporte ce jeudi pour lui demander de prendre du recul à la Fédération française de rugby, Amélie Oudéa-Castéra n’a pas oublié Noël Le Graët. Malgré les belles performances de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la ministre des Sports entend faire la lumière sur le fonctionnement de la Fédération française de football (FFF).

"Les investigations se poursuivent, ce rapport sera achevé à l’horizon de la fin du mois de janvier. Il y aura ensuite une phase contradictoire avec Noël Le Graët, a estimé le membre du gouvernement ce vendredi auprès de RTL. Cela permettra d’avoir des conlusions assises et établies à l’horizon de la mi-février."

"Aller au bout de l’analyse sur les dysfonctionnements"

Accusé de harcèlement, Noël Le Graët a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Notamment de potentiels sms envoyés à une salariée de la FFF. Amélie Oudéa-Castéra veut faire la lumière sur tous les problèmes internes.



"Il faut aller au bout de cette analyse-là comme il faut aller au bout de l’analyse sur les dysfonctionnements liés au management et au pilotage de cette fédération. Ces dysfonctionnement, il y en a et ils sont connus. Il faut en comprendre les causes pour poser les bonnes solutions avec les instances du foot français qui doivent aussi prendre leurs responsabilités dans la résolution de ces difficultés."

Oudéa-Castéra précise le calendrier pour la FFF

Après avoir reconnu qu’il était "trop tôt" pour dire si Noël Le Graët devait ou non quitter son poste à la FFF, Amélie Oudéa-Castéra a insisté sur la méthode de l’enquête réalisée autour de l’instance.

"Le rapport et la nature des conclusions ne sont pas indexées sur la performance d’une équipe de France ou sur la bonne réussite d’une Coupe du monde, a encore expliqué la ministre des Sports. […] L’audit se poursuit, Noël Le Graët va être entendu à l’horizon du 10 janvier ainsi que Florence Hardouin. Ils ont déjà été l’un et l’autre écoutés une première fois et ils le seront une seconde fois. D’autres personnes restent à auditionner. Il faut aller au bout de ce travail, il faut le mener à charge et à décharge."