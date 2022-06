Autriche-France: faut-il être inquiet pour les Bleus après leur troisième match sans victoire?

Tenus en échec par l’Autriche ce vendredi soir (1-1), les Bleus ont enchaîné leur troisième match sans victoire dans cette fenêtre internationale. Si le contenu des matchs laisse à désirer, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette méforme, comme l’a souligné Didier Deschamps à l’issue de la rencontre.

S’il peut encore être sauvé lundi prochain au Stade de France contre la Croatie, ce mois de juin est décidément bien compliqué pour l’équipe de France. Après avoir été battus par le Danemark il y a une semaine (2-1) et tenus en échec par la Croatie lundi (1-1), les champions du monde 2018 n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul contre l’Autriche ce vendredi soir à Vienne (1-1).

Derniers de leurs groupes de Ligue des nations avec deux points en trois matchs, les Français sont dans une passe délicate. Défensivement, les Bleus ont été incapables de garder leur cage inviolée sur les trois matchs disputés depuis une semaine, ce qui complique les choses pour gagner un match de football. Cette saison, la France a encaissé au moins un but sur huit de ses douze rencontres. Et si elle a parfois réussi à renverser la tendance, comme lors du Final 4 de Ligue des nations en octobre face à la Belgique (3-2) et à l'Espagne (2-1), son attaque n'est pas aussi flamboyante au mois de juin.

Une défense inexpérimentée

Les nombreuses absences et le turnover important peuvent en partie expliquer cette méforme. Ce vendredi soir, l'arrière-garde alignée par Didier Deschamps sur la pelouse abîmée du Ernst-Happel Stadion était inédite, avec un total de six sélections en charnière centrale - cinq pour William Saliba, la première pour Ibrahima Konaté - et un latéral gauche - Theo Hernandez - qui n'avait jamais joué dans un ce 4-4- 2 avec les Bleus.

"Je ne suis pas inquiet. Ce n'est pas les résultats qu'on espérait, mais on n'est pas au maximum de notre forme et de notre fraîcheur. Je ne sais pas comment on se situe par rapport aux autres nations, mais on a beaucoup d’absences", a appuyé Didier Deschamps sur TF1 après le nul face à l’Autriche.

De nombreuses blessures

Avec les blessures de Varane, qui a quitté le rassemblement après le match contre le Danemark, ou encore de Lucas Hernandez, forfait pour cette 3e journée de Ligue des nations à cause d’une douleur musculaire, l’arrière-garde française est particulièrement touchée. Mais les autres secteurs du jeu ne sont également pas épargnés. Parmi les cadres, on peut dénombrer plusieurs absences de premier plan, entre Kanté (touché au genou et resté en tribune sur les deux derniers matchs) ou encore Pogba, forfait pour toute la fin de saison.

Même le sauveur du soir, Mbappé, a assuré “"ne pas être à 100%" après sa blessure contractée il y a une semaine contre le Danemark. Au micro de TF1, après la rencontre, l’attaquant du PSG a, à l’instar de son sélectionneur, refusé toute forme d’inquiétude. "Il faut continuer sur l'élan des dernières minutes, jouer haut et mettre l'adversaire en difficulté. Il ne faut jamais s'inquiéter, toujours rester fier."