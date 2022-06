Équipe de France: 28 mars 2007, on vous raconte la première sélection de Benzema … contre l’Autriche

15 ans après ses grands débuts en Bleu face à l'Autriche, Karim Benzema va retrouver cette même équipe ce vendredi soir avec l'équipe de France en Ligue des nations. En espérant autant de réussite que lors de cette première.

Il n’était pas encore l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du football français. Encore un moins un candidat au Ballon d’or. Mais, en ce printemps 2007, il est déjà un crack suivi par l’Europe entière pour sa précocité et ses performances avec l’Olympique lyonnais qui s'apprête à faire ses grands débuts en équipe de France, à seulement 19 ans. Il y a quinze ans, Karim Benzema connaissait sa première sélection avec le maillot frappé du coq en match amical contre l’Autriche, que l’attaquant du Real Madrid va retrouver ce vendredi soir en Ligue des nations (20h45). 94 sélections et 36 buts plus tard.

>> Autriche-France en direct

En cette saison 2006-2007, le pur produit de la formation lyonnaise commence à faire parler de lui, avec notamment deux buts en phase de groupe de la Ligue des champions contre le Steaua Bucarest et le Dinamo Kiev. Suffisant pour taper dans l'oeil de Raymond Domnech, le sélectionneur de l'époque, et se faire une place dans la liste des Bleus pour cette fenêtre internationale de mars 2007, moins d’un an après la finale de la Coupe du monde 2006 et la retraite d’un certain Zinédine Zidane.

Benzema le 28 mars 2007 contre l'Autriche © Icon

Décisif 10 minutes après son entrée en jeu

Ce mercredi 28 mars 2007, pour affronter la modeste sélection autrichienne, 63e nation au classement FIFA à cette époque (la France est alors 4e), Domenech aligne Djibril Cissé et Nicolas Anelka en attaque au coup d’envoi. Mais le jeune Lyonnais entre à la pause à la place de Cissé. Et il ne va pas mettre longtemps à se faire remarquer.

Moins de 10 minutes après son entrée en jeu, Benzema est servi en retrait sur un coup franc de Samir Nasri, qui connaît également sa première sélection ce soir-là. Le buteur français glisse un délicieux plat du pied à l’entrée de la surface et trouve le petit filet du gardien autrichien. Aux commentaires de TF1, Thierry Gilardi apprécie. Les 68.000 spectateurs du Stade de France aussi.

"J'espère que ça va continuer."

Les Bleus l’emportent 1-0, au forceps, grâce à leur tout nouveau joyau. Au micro de TF1 après la rencontre, le jeune homme savoure. Tout en décontraction. "Je me suis bien senti, et je suis content d'avoir fait gagner l'équipe, confie avec flegme l’unique buteur de la rencontre. J'espère que ça va continuer." La suite? Quinze années en Bleu, dont près de six sans avoir été appelé entre 2015 et 2021, une Ligue des nations à l’automne dernier… et, on l'espère, encore de beaux chapitres à écrire dans les mois qui viennent.

La compo des Bleus contre l'Autriche (match amical, 28 mars 2007)

Coupet - Thuram, Mexès, Escudé, Clerc - Mavuba, Diaby, Diarra - Nasri, Anelka, Cissé.