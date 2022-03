En inscrivant un doublé à Majorque, lundi en Liga (3-0), Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l’histoire, devant Thierry Henry. Au point de se demander si le n°9 du Real Madrid est aussi le meilleur attaquant de l’histoire du football hexagonal. RMC Sport ouvre le débat.

C’est une question qui n’a pas de réponse ferme. Chacun a son avis, en fonction de ses critères, de son âge et des sentiments personnels. Mais le débat mérite tout de même d’être posé. Karim Benzema est-il le meilleur attaquant français de l’histoire? A 34 ans, l’avant-centre du Real Madrid semble en tout cas au sommet de son art. Avec 32 buts en 34 apparitions (toutes compétitions confondues), il est irrésistible cette saison.

Après son triplé retentissant face au PSG, mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (3-1), KB Nueve a inscrit un doublé sur la pelouse de Majorque, lundi en Liga (0-3). De quoi devenir le meilleur buteur français de l’histoire (clubs et sélection confondues). Avec 413 buts, il devance désormais Thierry Henry (411). Et sa carrière est loin d’être finie...

Des records et des statistiques légendaires

Arrivé à Madrid à l’été 2009, en provenance de l’OL, le natif de Lyon est entré dans la légende du club le plus titré d’Europe. En se bonifiant sans cesse au fil des ans. Sa longévité au poste le plus exigeant du monde est sans égale. En 593 matchs sous le maillot merengue, Benzema a marqué 311 fois et délivré 157 passes décisives. De quoi faire de lui le troisième buteur de l’histoire du Real, derrière Cristiano Ronaldo (450) et Raul (323), qu’il a désormais en ligne de mire. Devant le mythique Alfredo Di Stefano (308). Au point d'être aujourd'hui considéré comme le véritable patron de la Maison Blanche.

Avec 27 trophées soulevées depuis le début de sa carrière, "Benzé", quatrième du Ballon d’or 2021, est également le Français le plus titré de l’histoire. Mais aussi celui qui a le plus joué (137 matchs) et scorer (79 réalisations) en Ligue des champions. Il est même le quatrième buteur de de la C1, qu’il a remportée quatre fois, derrière Cristiano Ronaldo (141), Lionel Messi (125) et Robert Lewandowski (85).

Henry comme principal concurrent

Malgré une absence de cinq ans et demi, Benzema compte 94 apparitions avec les Bleus (36 buts). Il est même le douzième joueur le plus capé de la sélection tricolore, avec laquelle il a remporté la Ligue des nations l’an passé. Alors qui peut lui contester le statut de meilleur attaquant français de l’histoire? Vainqueur de la Coupe du monde 1998, de l’Euro 2000 et de la Ligue des champions (en 2009), Thierry Henry semble être son rival le plus sérieux. Son statut de meilleur buteur de l’histoire des Bleus (51 réalisations en 123 sélections) parle pour lui. Ses accélérations fulgurantes, ses enroulés du droit et sa statue devant l’Emirates Stadium également.

Après avoir été formé à Monaco, "Titi" est devenu une idole absolue à Arsenal, avec qui il a inscrit 228 buts en 376 matchs. Avant de rejoindre le Barça de Pep Guardiola, pour régaler l’Europe aux côtés de Lionel Messi et Samuel Eto’o. Deuxième du Ballon d’or en 2003 (derrière Pavel Nedved), puis troisième en 2006, le natif des Ulis (Essonne) a marqué les esprits à jamais. Bien au-delà de l’Hexagone.

Papin a flambé moins longtemps

Avec son Ballon d’or 1991, Jean-Pierre Papin s’invite aussi dans la discussion. Forcément. C’est le seul avant-centre français à avoir décroché la plus prestigieuse des récompenses individuelles (ouverte uniquement aux joueurs européens à l’époque). Et le seul joueur à l’avoir fait sous le maillot d’un club français, celui de l’OM. L’ancien chouchou du Vélodrome a laissé une trace indélébile dans les mémoires avec ses buts insensés et ses reprises acrobatiques.

Passé également par le Bayern Munich et l’AC Milan, avec qui il a remporté la Ligue des champions (en 1994), JPP a inspiré toute une génération. Mais il n’a pas duré aussi longtemps au plus haut niveau que Benzema et Henry. Il ne compte d’ailleurs 'que' 54 sélections (30 buts) en équipe de France. Et il n’a jamais remporté le moindre trophée sous le maillot bleu (troisième du Mondial 1986). Au-delà de la nostalgie et de son style inimitable, difficile de le mettre au même niveau.

Cantona, Giroud ou Fontaine moins impactants

Partant du principe que Michel Platini n’était pas un pur attaquant, mais plutôt un meneur de jeu offensif, les autres Français qui ont marqué l’histoire semblent un cran en-dessous en termes d’impact, de stats et d’aura. Il faut malgré tout citer Eric Cantona, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, David Trezeguet, Just Fontaine, Youri Djorkaeff, Sylvain Wiltord ou Nicolas Anelka. Pour des raisons différentes. Mais ils sont clairement tous dans l’ombre de Benzema.