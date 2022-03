Real: "Il est inarrêtable", la performance de Benzema saluée

Auteur d'un doublé contre Majorque lundi, Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire. Une performance saluée par le clan madrilène... et ses adversaires.

Une performance avec un grand P. Auteur d'un doublé et d'une passes décisive à Majorque lundi (3-0), cinq jours après son triplé face au PSG, Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire (clubs et sélection confondus) avec 413 réalisations, soit deux de plus que le précédent recordman, Thierry Henry. Si ce record semble anecdotique en Espagne, le "Nueve" n'en finit plus de collecter les louanges.

"Sa classe et son influence pour notre équipe se passent de mots. C'est une chance de l'avoir avec nous", a souligné, admiratif, Emilio Butragueño, légende des Merengue dans les années 1980-1990, dans L'Equipe.

Une saison record

S'il a déjà conquis le coeur des Madrilènes depuis un certain temps, l'international français impressionne également ses adversaires. Et ce n'est pas Luis Garcia qui dira le contraire. "C’est difficile d’arrêter Benzema, il est inarrêtable", a souligné l'entraîneur de Majorque en conférence de presse. Frédéric Hermel, notre spécialiste du football espagnol, va même plus loin, en estimant que le Real Madrid a une dépendance plus importante du numéro 9 que de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire du club (450 buts).

"Il est dans sa 35e année, note le spécialiste du football espagnol. Je ne sais pas ce qu’on peut dire de plus. Aujourd’hui, on n’est pas capable d’imaginer un Real sans Benzema. On a souvent parlé de la Cristiano dépendance du temps du grand Real dirigé par Zidane. Je me demande si aujourd’hui le Real Madrid n’est pas encore plus dépendant de Benzema qu’il ne l’était de Cristiano Ronaldo à l’époque."

Sorti blessé en fin de match lundi, le capitaine madrilène est incertain pour le Clasico face au Barça dimanche (21 heures). Mais Benzema a rassuré les services médicaux en assurant qu'il jouerait. Avec déjà 32 buts cette saison, l'attaquant de 34 ans ne se priverait pas de battre son record personnel lors du match le plus attendu de l'année en Espagne.