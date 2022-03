Le Real Madrid est peut-être plus dépendant de Benzema que de Ronaldo, selon Fred Hermel

Auteur d’une saison historique, Karim Benzema porte le Real Madrid à tel point que sa blessure au mollet inquiète un club qui n’imagine pas jouer sans lui. Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol, sent même une dépendance plus importante que celle de Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema repousse un peu plus les limites du très haut niveau. A 34 ans, il signe actuellement la meilleure saison de sa carrière avec 32 buts, toutes compétitions confondues. Il a déjà égalé son record de sa meilleure saison alors qu’il reste encore dix matchs de Liga, et au moins deux en Ligue des champions. Son doublé inscrit lundi sur le terrain de Majorque - trois jours après son triplé face au PSG en Ligue des champions (3-1) - l’ont fait devenir le meilleur buteur français de l’histoire. Il a aussi renforcé sa légende au Real, où il pointe à la troisième place des meilleurs réalisateurs du club.

Il y a ces statistiques hallucinantes mais surtout ce sentiment que l’ancien Lyonnais est indispensable au Real dans le jeu (il a aussi délivré 11 passes décisives). Alors, sa petite blessure au mollet à la fin du match, lundi, a fait parcourir un petit frisson chez les supporters à six jours du Clasico face au FC Barcelone, dimanche. Qui peut postuler pour le remplacer? Gareth Bale, Luka Jovic ou Eden Hasard sont réduits aux rôles de figurants derrière l’omnipotence du Français, indéboulonnable. Tout simplement irremplaçable.

"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"

"Il est dans sa 35e année, note Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol. Je ne sais pas ce qu’on peut dire de plus. Il a mis un triplé mercredi et ce lundi soir, c’est deux buts et une passe décisive. C’est fou! Aujourd’hui, on n’est pas capable d’imaginer un Real sans Benzema. C’est une victoire aigre-douce comme le dit la presse espagnole. Le Real a pris dix points d’avance sur Séville, 15 points d’avance sur le Barça. Mais il y a le Clasico dimanche, peut-être sans Benzema, un seul être vous manque et tout est dépeuplé."

"Vous vous souvenez du match aller au Parc avec un Benzema fortement diminué parce qu’il revenait de blessure?, interroge encore Hermel. On a souvent parlé de la Cristiano dépendance du temps du grand Real dirigé par Zidane. Je me demande si aujourd’hui le Real Madrid n’est pas encore plus dépendant de Benzema qu’il ne l’était de Cristiano Ronaldo à l’époque." En neuf ans, le Portugais est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real (451) mais il était déjà servi par Benzema, exilé sur un côté. Depuis son départ, le Français a repris la pointe et brille de mille feux au point de s’inquiéter de son moindre pépin physique.

Selon la Cadena Ser, l’international français a rassuré les services médicaux en assurant qu’il jouerait le Clasico, dimanche.