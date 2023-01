"Bien plus forte qu’une famille", la mise au point de Lionel Charbonnier sur France 98

Lionel Charbonnier a tenu à faire une mise au point sur les récentes rumeurs de division parmi les champions du monde 1998. L’ancien gardien de but assure que France 98 est "bien plus soudée" qu’on ne le pense.

Rarement un dîner aura suscité autant de commentaires. Ce lundi, une réunion entre champions du monde 1998 a été organisée, quelques jours après les frasques de Noël Le Graët et les rumeurs de tensions entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane. Au lendemain de ces retrouvailles, Lionel Charbonnier a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour désamorcer toutes les polémiques autour du groupe France 98.

"Je vous rassure, ou peut être vais-je en décevoir, mais France 98 est bien plus soudée que vous ne le pensez. Comme déjà dit dans Rothen S’enflamme et dans l’After et repris dans la presse écrite, nos retrouvailles sont toujours aussi belles. Mais en dehors, chacun vit sa vie! Normal non?"

"Tous les absents ont pu suivre en direct notre soirée privée"

"Puisque vous voulez tout savoir: tous les absents ont pu suivre en direct notre soirée privée, a poursuivi l’ancien portier des Bleus. Tout était relayé par photos/vidéos par tous les présents. Une vraie communion bien plus forte qu' une famille!! Sur ce, je garderai l'intimité de nos échanges, à table ou (sur les) réseaux."

Robert Pirès, absent à cause d’un match caritatif disputé à Monaco, a tenu le même discours. "Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a pas vraiment de fracture, a assuré l’ancien milieu d’Arsenal lundi soir depuis le Rocher. C’est parfois difficile de répondre à toutes les demandes, maintenant il faut juste respecter ceux qui ne le font pas. Certains ont décidé de prendre une autre direction, c’est comme ça. Quoi qu’il arrive, on reste unis, on reste une famille, on a créé quelque chose d’unique autour de la France et il ne faut pas que ça disparaisse."

Quelques jours avant le diner, pourtant, Emmanuel Petit, instigateur de ces retrouvailles, regrettait à demi-mot l’absence de Deschamps. "Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas venir, avait-il déploré. Ce qu'on fait tous ensemble pendant cinq ans, en devenant champion du monde et d'Europe, où on a dominé le monde entier, on ne peut pas le prendre et le jeter aux oubliettes. On ne peut pas faire semblant qu'il y a une amitié qui nous scelle à travers les titres gagnés, il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Cela nous dépasse tous et ça touche tous les Français."