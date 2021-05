Bleues: la France affrontera l'Allemagne en amical en juin

La Fédération française de football (FFF) a officialisé ce lundi la tenue d'un match amical entre la France et l'Allemagne, le 10 juin prochain. Les Bleues achèveront leur saison sur cette rencontre qui se jouera à Strasbourg.

L'équipe de France féminine rencontrera l'Allemagne, championne du monde 2003 et 2007, le jeudi 10 juin (21h10) en match amical à Strasbourg, a annoncé lundi la Fédération française de football.

Cap sur les éliminatoires du Mondial ensuite

Les Bleues de Corinne Diacre, quatrièmes au classement Fifa, achèveront leur saison 2020/21 par cette opposition amicale à la Meinau face à la sélection de Dzsenifer Marozsan (OL) et Sara Däbritz (Paris SG), classée au deuxième rang mondial. Après l'été, les Françaises lanceront leur phase qualificative pour le Mondial 2023 avec deux déplacements successifs en Grèce et en Slovénie, les 17 et 21 septembre, selon le programme communiqué par la FFF.

En octobre et novembre, elles auront trois rencontres sur quatre à domicile: contre l'Estonie (22 octobre), le Kazakhstan (26 novembre) et le pays de Galles (30 novembre). Il y aura un lointain déplacement le 26 octobre au Kazakhstan, un périple déjà réalisé en octobre 2019 (victoire 3-0) dans le cadre des qualifications à l'Euro.



L'équipe de Wendie Renard et Marie-Antoinette Katoto, qualifiée pour le Championnat d'Europe prévu à l'été 2022 en Angleterre, poursuivra en avril et septembre 2022 les éliminatoires pour le prochain Mondial organisé en Australie et Nouvelle-Zélande.

Programme de l'équipe de France féminine de football:



- 10 juin 2021 : France - Allemagne (amical) à Strasbourg



- 17 septembre : Grèce - France (qualification pour le Mondial)



- 21 septembre : Slovénie - France (qualification pour le Mondial)



- 22 octobre : France - Estonie (qualification pour le Mondial)



- 26 octobre : Kazakhstan - France (qualification pour le Mondial)



- 26 novembre : France - Kazakhstan (qualification pour le Mondial)



- 30 novembre : France - pays de Galles (qualification pour le Mondial)



- Février 2022 : matches amicaux (programme non communiqué)



- 8 avril : pays de Galles - France (qualification pour le Mondial)



- 12 avril : France - Slovénie (qualification pour le Mondial)



- Juillet : Championnat d'Europe en Angleterre



- 2 septembre : Estonie - France (qualification pour le Mondial)



- 6 septembre : France - Grèce (qualification pour le Mondial)