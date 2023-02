"Ce qu'il voulait, c'était l'équipe de France": Pirès confirme que Zidane lorgnait le banc des Bleus

Alors que l'avenir de Didier Deschamps sur le banc des Bleus était encore incertain avant la Coupe du monde, le nom de Zinedine Zidane avait beaucoup circulé pour lui succéder. Et selon Robert Pirès, l'ancien meneur des Bleus était très intéressé par le poste.

Verra-t-on Zinedine Zidane un jour sur le banc des Bleus? Si cela doit se produire, ce n'est en tout cas pas pour tout de suite, Didier Deschamps ayant prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, grâce au parcours tricolore au Mondial, et au bon vouloir de Noël Le Graët, qui a d'ailleurs égratigné l'ex-numéro 10 au micro de RMC.

Ces derniers mois, le nom de l'ancien entraîneur du Real Madrid avait pourtant beaucoup circulé pour succéder à "DD". Et d'après Robert Pirès, "Zizou" - sans poste depuis l'été 2021 - était effectivement intéressé.

"Maintenant il faut qu’il change un peu de direction"

"Lui ce qu’il voulait, c’était l’équipe de France, a expliqué son ancien équipier ce dimanche soir dans le Canal Football Club. Bon, on le sait, ça ne sera pas possible puisque Didier repart sur quatre ans. Maintenant il faut qu’il change un peu de direction, en allant dans un club. Après il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent 's’offrir' Zizou..."

Et si une piste conduisant au Brésil a été évoquée ces dernières semaines (Carlo Ancelotti est aujourd'hui annoncé en pole position), Pirès n'y croit pas. "Je dis ce que je ressens : le Brésil non. Parce qu'il y a la langue, il veut comprendre ce qu'il se passe quand les choses ne vont pas bien, observe-t-il. Et pour ça, il faut bien parler le portugais. Le Brésil, ce n'était pas d'actualité pour lui."

Dans une interview accordée à L'Equipe l'été dernier à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane avait évoqué son avenir sur un banc. En parlant pour l'une des premières fois, sans se cacher, de l'équipe de France. "J'en ai envie, bien sûr, disait-il à l'époque. Je le serai (sélectionneur), je l'espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! (...) Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là."