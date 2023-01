Equipe de France: Didier Deschamps prolonge à la tête des Bleus jusqu'en 2026

Son avenir à la tête des Bleus était au coeur de l'actualité, et la grande nouvelle vient de tomber: Didier Deschamps prolonge comme sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026.

C'était attendu, c'est désormais officiel. Didier Deschamps a prolongé son contrat de sélectionneur de l'équipe de France jusqu’en juin 2026. C'est le principal intéressé qui l'a lui-même annoncé lors de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football qui se tient ce samedi à Paris, exprimant sa satisfaction de poursuivre une aventure entamée en 2012.

"Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026", a déclaré Deschamps à la tribune de l'AG où il a été accueilli par une ovation debout. "Je remercie le président (Noël Le Graët, ndlr) pour son soutien permanent et sa confiance maintenue, a-t-il ajouté. C'est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement de l'équipe de France."

Guy Stéphan, son adjoint, Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens, et Cyril Moine, le préparateur physique, vont également poursuivre leur mission en équipe de France, annonce la FFF sur son site.

Quid de la prochaine Coupe du monde?

Fort d'un bilan brillant à la tête des Bleus - une victoire en Coupe du monde en 2018 et une finale en 2022, une finale d’Euro en 2016 et un succès en Ligue des nations en 2021 -, le Basque de 54 ans fait durer encore un peu le plaisir. Barrant dans le même temps la route à Zinédine Zidane.

La prolongation de Deschamps jusqu'en 2026 n'a rien d'anodine, puisque la Coupe du monde conjointement organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique aura lieu cette année-là. En actant la prolongation jusqu'au mois de juin, la Fédération semble inclure le Mondial qui doit se jouer à cheval entre juin et juillet. "DD" aura donc obtenu gain de cause, lui qui souhaitait disputer le tournoi tandis que la FFF tablait initialement sur une prolongation jusqu'à l'Euro 2024.