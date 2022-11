Coupe du monde 2022: l’équipe de France largement en tête au classement des expected goals

Depuis le début de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France se distingue par son impact offensif. Emmenés par un Kylian Mbappé tranchant, les Bleus se créent beaucoup plus d’occasions potentiellement décisives que les autres nations dans la compétition.

L’équipe de France a parfaitement réussi son entame de Coupe du monde au Qatar. Malgré plusieurs absents de marque, comme Karim Benzema, Paul Pogba ou N’Golo Kanté, les Bleus se sont brillamment qualifiés pour les 8es de finale dès la deuxième journée de la phase de poules, grâce à leurs victoires contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Avec une impression générale séduisante, malgré quelques moments de flottement. Dans l’ensemble, les champions du monde répondent présents au Moyen-Orient, à l’image d’un Kylian Mbappé décisif et déjà auteur de trois buts dans la compétition.

Autour de l’attaquant du PSG, la présence d’Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud amènent un danger permanent pour les défenses adverses. La preuve: l’équipe de France est largement en tête au classement des expected goals ("buts potentiels") depuis le début du Mondial, selon le compte Twitter @markstats. Après deux rencontres, les Bleus, qui ont inscrit six buts pour l’instant, sont ceux qui créent le plus de XG (2,20 de moyenne par match). Largement devant leurs concurrents.

Derrière les joueurs de Didier Deschamps, l’Espagne, qui a marqué huit fois, crée en moyenne 1,65 XG par match, devant le Canada (1,40). La Corée du Sud, l’Angleterre, le Brésil sont derrière, avec une moyenne d’environ 1,30.

Les Bleus transforment leurs XG en buts

Au classement des équipes qui transforment le plus leurs expected goals en buts, les Bleus sont encore largement en tête, avec une moyenne de 3 XG convertis par match. Loin devant l’Allemagne (1,8), la Croatie (1,6), le Brésil (1,5) ou la Corée du Sud (1,5).

Pour rappel, les expected goals sont calculés en fonction de milliers de données collectées dans des matchs passés. Il existe de nombreux modèles qui se basent sur la dangerosité d’une frappe, la position des adversaires et du gardien, la partie du corps utilisée, l’angle de tir ou même la qualité du joueur concerné… Certaines actions sont donc prises en compte par les expected goals, même si elles n’aboutissent pas. A l’inverse, d’autres situations ne sont pas comptabilisées par les XG même si elles débouchent sur un but. D’où le fait que l’Espagne, qui a pourtant marqué plus que la France dans ce Mondial (8 buts contre 6), soit derrière au classement des expected goals…