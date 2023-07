Coupe du monde féminine: la double bourde sur les Bleues de la nouvelle ministre à l’Égalité femmes-hommes

Nommée ministre déléguée en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes jeudi, Bérangère Couillard a salué le match nul, pourtant décevant, de l'équipe de France face à la Jamaïque (0-0), à la Coupe du monde 2023, par deux tweets, dont l’un citant Corinne Diacre, pourtant plus en poste depuis mars.

Nommée ministre déléguée en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes jeudi dernier, pour son tout premier portefeuille ministériel, Bérangère Couillard a déjà eu le temps de se faire connaître. Et pas forcément en bien: sur Twitter, la députée de Gironde, âgée 37 ans, a tenu à féliciter les Bleues pour leur entame de Coupe du monde féminine, soldée par un nul décevant face à la Jamaïque (0-0). L’intention était louable, mais a accouché de deux tweets maladroits.

"Bravo aux Bleues, qui tiennent tête aux joueuses jamaïquaines", a-t-elle écrit dans le premier, publié peu après la fin du match. Une réaction un peu trop enthousiaste, au vu du résultat décevant et du contenu du match, où les Françaises ont contrôlé la rencontre de manière stérile, manquant cruellement d’imagination face à un adversaire pourtant largement devancé au classement FIFA (5e place contre 43e pour les Reggae Girlz).

Deux suppressions de tweets

Critiquée par les internautes, la ministre a donc pris le parti de supprimer son premier tweet pour en publier un deuxième… encore plus raté que le précédent. "Comme le rappelle Corinne Diacre, il n’y a jamais de groupe facile, a-t-elle corrigé. Les Bleues méritent tout notre soutien. Face aux Jamaïcaines, il y a eu de nombreuses occasions." Un message plus factuel sur le contenu du match, mais qui cite Diacre, pourtant plus en poste à la tête de l’équipe de France depuis mars, poussée dehors par ses joueuses et remplacée par Hervé Renard.

Là encore, le processus a été le même : une nouvelle suppression et un nouveau message corrigé, enlevant la mention de l’ex-sélectionneuse. Publié dimanche soir, la troisième version du tweet, plus sobre et s’achevant par "C’est mieux comme ça" n’a cette fois pas rencontré d’écho négatif et est donc toujours en ligne. Samedi (12h), pour le match des Bleues face au Brésil, la ministre apprécierait certainement arriver au même résultat dès son premier essai.