Coupe du monde: "Le staff de l'Équipe de France salue l'honnêteté de Presnel", Kimpembe a acté son forfait

À huit jours de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, l’équipe de France a officialisé le forfait de Presnel Kimpembe ce lundi. Sur Twitter, le défenseur du PSG a posté un message quelques secondes après l’annonce.

Il ne sera pas du voyage au Qatar pour défendre le titre qu’il a remporté il y a quatre ans en Russie. Ce lundi, Presnel Kimpembe (27 ans, 28 sélections) a officiellement dû déclarer forfait pour la Coupe du monde, à huit jours de l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie (mardi 22 novembre à 20h). Selon l’équipe de France, le défenseur parisien est "insuffisamment rétabli" de sa blessure contractée aux ischios-jambiers puis au tendon.

>> Equipe de France: toutes les infos avant la Coupe du monde

"Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l'Équipe de France, j'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du monde, a réagi Kimpembe sur son compte Twitter, quelques secondes après l’annonce de son forfait. Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur."

Kimpembe: "Je ne souhaite pas déstabiliser le groupe"

“Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe, a-t-il poursuivi. Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers, j'ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter... Allez les Bleus !"

Alors qu'il n'a disputé que 86 minutes en trois matchs depuis sa blessure contre Brest en Ligue 1 le 10 septembre dernier, dont 16 ce dimanche contre Auxerre (5-0), Kimpembe a donc lui-même estimé qu'il était trop juste. "Le staff de l'Équipe de France salue l'honnêteté de Presnel", écrit notamment l'équipe de France dans son communiqué.

Pressenti pour être titulaire en charnière centrale aux côtés de Raphaël Varane s’il avait été sur ses deux jambes, Kimpembe est remplacé par Axel Disasi dans le groupe emmené par Didier Deschamps au Qatar. Le défenseur monégasque, jamais appelé en A, est attendu dans la journée à Clairefontaine.