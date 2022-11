Equipe de France: Kimpembe finalement forfait pour la Coupe du monde, Disasi appelé

Alors qu'il a rejoué dimanche avec le PSG, Presnel Kimpembe a finalement déclaré forfait pour la Coupe du monde avec l'équipe de France, ce lundi. Le Monégasque Axel Disasi (24 ans) est appelé pour le remplacer.

Alors que le week-end s'était, semble-t-il, déroulé sans accroc, les surprises s'enchaînent ce lundi matin. Quelques instants après avoir convoqué un 26e homme avec Marcus Thuram, l'équipe de France a annoncé le forfait de Presnel Kimpembe (27 ans, 28 sélections) pour la Coupe du monde. Le défenseur, champion du monde en 2018, avait pourtant retrouvé la compétition ce week-end avec le PSG après des blessures aux ischio-jambiers puis au tendon d'Achille qui lui avaient fait manquer 10 des 13 derniers matchs de son club.

>> Suivez toutes les infos de l'équipe de France EN DIRECT

Dans un message publié sur Twitter, il annonce avoir pris la décision de renoncer à ce Mondial qu'il abordait dans la peau d'un titulaire aux côtés de Raphaël Varane en défense centrale. Pour le remplacer, le staff a convoqué Axel Disasi (24 ans, Monaco) qui n'avait encore jamais été appelé en sélection.

"Le staff de l'équipe de France salue l'honnêteté de Presnel"

"Le défenseur du Paris SG ne s’estime pas suffisamment rétabli pour être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus au Qatar, indique le communiqué de la FFF. Cette décision a été prise ce lundi matin, à Clairefontaine, après un échange entre le joueur et le médecin de l’Équipe de France, le Dr Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps. Le staff de l'Équipe de France salue l'honnêteté de Presnel et lui souhaite de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques dans les meilleurs délais. Didier Deschamps a décidé, pour remplacer Presnel Kimpembe, de faire appel à Axel Disasi. Le défenseur de l’AS Monaco est attendu dans la journée au CNF Clairefontaine."