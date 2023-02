Crise à la FFF: le patron du foot amateur appelle à son tour à la démission de Le Graët

Vincent Nolorgues, président de la Ligue de football amateur, appelle Noël Le Graët à démissionner, sous peine que les instances de la Fédération française de football ne décident de le révoquer.

"Noël Le Graët doit démissionner", lance sans ambigüité Vincent Nolorgues, président de la Ligue de football amateur et membre du comité exécutif de la Fédération française de football. "S'il ne démissionne pas, il y aura une révocation, ce sera bien pire", prévient aussi le dirigeant dans une interview donnée ce mardi à L'Équipe.

"On a l'impression qu'il commence à comprendre"

Lourdement mis en cause par la mission d'audit, et visé par une enquête judiciaire préliminaire pour harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët s'accroche pour l'heure à la présidence de la FFF. Un comité exécutif extraordinaire est prévu le 28 février. L'avenir du patron du football français y sera discuté, s'il maintient le statu quo d'ici là. "On a l'impression qu'il commence à comprendre qu'il faut protéger l'institution", glisse toutefois Vincent Nolorgues, sans toutefois s'être directement entretenu avec l'intéressé.

Si Noël Le Graët démissionne, les statuts prévoient que l'actuel vice-président, Philippe Diallo, assure l'intérim jusqu'à la prochaine assemblée fédérale en juin. Le comité exécutif désignera alors une personnalité en son sein, qui doit recevoir l'approbation de l'assemblée fédérale, pour diriger la FFF jusqu'à l'issue du mandat actuel en décembre 2024.

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a réitéré dimanche son souhait de voir Noël Le Graët quitter ses fonctions et au comité exécutif de la fédération de faire le travail: "Maintenant, c'est aux instances du football français de se saisir de la situation. C'est à Noël Le Graët de prendre aussi les bonnes décisions. Il y a une réunion du comité exécutif programmée le 28 février. J'ai confiance, les instances sauront prendre leurs responsabilités, qu'une issue soit rapidement trouvée à cette crise pour se tourner vers l'avenir".