Crise à la FFF: Oudéa-Castera invite Le Graët à "prendre les bonnes décisions"

Présente aux championnats du monde de Courchevel-Méribel ce dimanche, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a fait le point sur les nombreux dossiers chauds du sport français, notamment sur Noël Le Graët et les incidents de la dernière finale de Ligue des champions.

Oudéa-Castera invite Le Graët à "prendre les bonnes décisions"

Alors que le conseil national de l'éthique demande la démission "au plus vite" de Noel Le Graët "au vu de la synthèse du rapport d'audit", Amélie Oudéa-Castéra a demandé au président de la FFF de "prendre les bonnes décisions": "C'est leur stratégie de défense. On a livré notre travail en temps et en heure avec les bonnes méthodes. En toute indépendance, l'inspection générale a rendu ses conclusions dans le respect de l'ensemble des parties. Maintenant, c'est aux instances du football français de se saisir de la situation. C'est à Noël Le Graët de prendre aussi les bonnes décisions. Il y a une réunion du comité exécutif programmée le 28 février. J'ai confiance, les instances sauront prendre leurs responsabilités, qu'une issue soit rapidement trouvée à cette crise pour se tourner vers l'avenir."

Sur les incidents de la dernière finale de Ligue des champions

Amélie Oudéa-Castera a assuré dimanche que la France avait "tiré toutes les leçons" des incidents survenus au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions 2022. "On livrera de grands évènements sportifs internationaux", a promis la ministre avant la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques 2024 de Paris.



"On a démontré qu'on était au travail pour tirer absolument toutes les leçons de tout ça, sur la gestion des flux, sur le déploiement des forces de sécurité, la mobilisation des agences de sécurité privées, les plans de prévention de la délinquance. On est très au travail avec Gérald Darmanin sur tous ces enjeux à la fois sur la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques (...) on a tiré toutes les leçons et on livrera de grands évènements sportifs internationaux", a insisté la ministre.

Sur le dossier Clarisse Crémer

Alors que la navigatrice Clarisse Crémer ne sera pas au départ du Vendée Globe en 2024 à la barre du monocoque "Banque populaire", une décision liée à sa récente maternité et un changement dans la réglementation de l'épreuve, le groupe a décidé de se retirer. Et ne s'alignera pas non plus sur la prochaine transat Jacques Vabre. De son côté, la ministre des Sports veut que la maternité "fasse pleinement son entrée" dans la discipline.

"Clarisse sera appelée à prendre la parole pour parler de tout ça dans les prochains jours. Ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse prendre le départ du Vendée Globe le 10 novembre 2024. J'ai pris note du communiqué de Banque Populaire mais je suis très heureuse qu'il continue de soutenir la voile et qu'il soit un soutien éminent du sport français. J'ai pu m'entretenir avec le président de la Fédération de Voile. Il faut que la maternité fasse pleinement son entrée dans la course au grand large."

Sur le dossier Clarisse Agbégnénou

Enfin, Amélie Oudéa-Castéra a apporté son soutien à Clarisse Agbégnénou, actuellement en conflit avec la Fédération française de judo à propos de son judogi.

"Je suis malheureuse de ce qu'il se passe. On a une très grande championne et une belle Fédération de judo. Il fait absolument renouer le dialogue dans les heures et les jours qui viennent. Il faut trouver les bonnes solutions, tempère la ministre des Sports. Le maillot de l'équipe de France est sacré, il faut que Clarisse se sente bien et qu'elle ait le meilleur accompagnement possible. Elle se remet de la naissance de sa petite et elle se reconstruit. Il faut qu'elle continue de monter en puissance et il faut tous l'accompagner. Clarisse sait qu'elle peut compter sur mon soutien. J'ai pu discuter avec Stéphane Nomis (le président de la Fédération) hier (samedi). Je recevrai Clarisse le 27 février, c'est un rendez-vous qui était déjà prévu. On a vraiment besoin que cette championne soit heureuse de porter ce kimono et qu'elle s'y sente bien. J'ai confiance."