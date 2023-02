FFF: "SMS à caractère clairement sexuel", "consommation excessive d'alcool"... le rapport accablant contre Le Graët dévoilé

Les conclusions du rapport d'audit mené au sein de la FFF sont accablantes pour le président Noël Le Graët. Les "dérives", "déclarations problématiques" et le "comportement inapproprié vis-à-vis des femmes" font que le dirigeant "ne dispose plus de la légitimité" pour rester le patron du football français, selon les inspecteurs.

Les inspecteurs sont catégoriques: "M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français". Remis ce mercredi à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le rapport définitif de l'audit mené au sein de la Fédération française de football (FFF) est accablant pour le président Noël Le Graët. La synthèse de ce document, consultée par RMC Sport, souligne que les "dérives de comportement" du dirigeant de 81 ans sont "incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité". Par conséquent, les inspecteurs appellent les instances fédérales à "examiner cette situation en application des dispositions statutaires".

"Le comportement inapproprié de M. Le Graët vis-à-vis des femmes" est mis en lumière par les témoigngages recueillis au cours de l’inspection. Il est fait état de "propos et de SMS émanant bien de M. Le Graët, ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres". La mission pointe aussi "l’horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires – des femmes placées sous son autorité et/ou dans une relation de dépendance". Ces constatations entrent en contradiction avec ce que Noël Le Graët avait déclaré en novembre 2022 sur l'antenne de RMC. "Je n’ai pas envoyé de SMS. (...) Je ne sais même pas les écrire", avait-il affirmé dans l'émission Rothen s’enflamme.

"Consommation excessive d’alcool"

"Le caractère déplacé et injurieux des propos de M. Le Graët peut être accentué par la consommation excessive d’alcool", ajoute la synthèse du rapport. "Ce comportement ne peut pas être considéré comme respectueux de la dignité de ces personnes et n’est pas conforme non plus à l’obligation d’exemplarité attendue de la part d’un président de fédération délégataire", est-il également écrit.

Le rapport déplore aussi les "prises de position publiques déplacées" du dirigeant depuis près de deux ans. Des déclarations également jugées "incompatibles avec l'exigence d'exemplarité attendue d'un président de fédération sportive" et considérées "répréhensibles du règlement disciplinaire de la FFF". Son exercice du pouvoir est aussi épinglé: "Le rapport met en évidence un exercice d'un pouvoir très centralisé par le président de la fédération, qui délègue peu, privilégie les relations interpersonnelles sans s’appuyer sur les structures de gouvernance statutaires et gère les crises à distance".

Mis en retrait depuis le 11 janvier et poussé à la démission par certains de ses proches, Noël Le Graët fait l'objet d'une enquête préliminaire de la justice pour harcèlement moral et sexuel. Il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Sa mise en retrait est prévue pour durer jusqu'au prochain comité exécutif (Comex) de la FFF suivant la remise de ce rapport.