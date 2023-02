Crise à la FFF: Noël Le Graët proche de la démission?

Mardi sera un moment déterminant pour l’avenir de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française de football (FFF). L’histoire du président, en poste depuis 2011, s’écrit en pointillé sdepuis début janvier à la tête de la plus puissante des fédérations sportives en France.

Le président Noël Le Graët, mis en retrait depuis le 11 janvier, reprendra son costume de dirigeant lors du comité exécutif organisé mardi. Une réunion qui s’annonce animée. Comme annoncé depuis plusieurs semaines par RMC, l’entourage de l’ancien maire de Guingamp lui demande de se retirer.

La base active en coulisses

Depuis plusieurs jours, tout se joue en coulisses avec les présidents de Ligues et de districts. Le premier étage de la fusée a décollé jeudi soir avec la démission de Jamel Sandjak, le président de la Ligue Paris Île-de-France. "Sandjak a vu le coup venir", confie un proche du dirigeant.

Dans un courrier envoyé jeudi à Noël Le Graët par quelques présidents de districts, que RMC Sport s’est procuré, plusieurs éléments sont demandés à ‘NLG’. "La situation actuelle extrêmement délicate nous incite à espérer de votre pars une décision personnelle salutaire, attendue et empreinte de sagesse, peut-on lire dans cette lettre. Elle conduirait à rasséréner une ambiance générale critique et à trouver une issue digne de votre capacité à privilégier l’intérêt supérieur du football français."

Avant d’ajouter: "Il nous parait judicieux qu’une démission personnelle en amont de la réunion du Comex du 28 février prochain soit de nature à garantir une continuité plus sereine et plus fluide dans la gestion des affaires courantes à travers l’enregistrement de votre décision suprême." Une démission évoquée ce dimanche par l'Equipe. Certains présidents de Ligues regrettent qu’ils aient été pris de vitesse par certains districts dans ce dossier. Les Ligues aimeraient un véritable changement en profondeur au sein de la FFF.

Le Graët ne veut pas tomber seul

L’avenir de Noël Le Graët est incertain à la tête de la Fédération, ce n’est pas nouveau. Sauf que le président de la ‘3F’ pourrait conditionner son départ à celui de plusieurs membres du comité exécutif de la FFF lors de la réunion de mardi. "Il peut aussi convaincre certains présidents de Ligues et de Districts de monter au front afin de renverser le Comex actuel, comme ça tout le monde tombe", explique un dirigeant de la Fédération.

Certains membres du Comex pourraient donc en conséquence démissionner de manière individuelle. Oui, Noël Le Graët va quitter la présidence de la Fédération, reste à savoir quelle sera la méthode utilisée par le dirigeant breton. Ensemble ou séparement?