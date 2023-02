Crise à la FFF: "On parle beaucoup trop", un membre du Comex s'agace des fuites et des déclarations dans la presse

Pascal Parent, qui préside la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football et qui siège depuis 2017 au Comité exécutif de la Fédération, demande à ses collègues une certaine discrétion avant le prochain Comex qui décidera sans doute le 28 février du sort de Noël Le Graët.

Les fuites, il n’en veut plus. Président de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football et membre depuis 2017 au Comité exécutif de la Fédération française de football, Pascal Parent appelle ses collègues à se montrer moins bavards dans la presse à l’approche du prochain Comex. Une réunion très attendue aura lieu le 28 février à Paris en séance extraordinaire pour tirer les conclusions de l'audit ayant accablé Noël Le Graët. Le document de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pointe des "prises de position publiques déplacées" de Le Graët, son "comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes" notamment à travers des "SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres", et "invite les instances fédérales à examiner cette situation en application des dispositions statutaires".

Pour les enquêteurs, les "dérives de comportement" du patron de la FFF "sont incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée". Son départ est-il inéluctable ? Pascal Parent, lui, ne veut pas se positionner publiquement. "Est-ce que je pourrais devenir président de la FFF ? Non, j’ai déjà suffisamment de boulot comme ça. Je n’en demande pas plus. Depuis le début de ces turbulences, je m’astreins à une très grande réserve. J’ai bien sûr mon avis mais je garde mes commentaires pour le Comex. Je trouve qu’on parle beaucoup trop. Le rapport qui a été remis est confidentiel, j’en ai eu un exemplaire en tant que membre du Comex. Il est précisé que ce document ne doit pas être commenté publiquement", a-t-il expliqué au micro de RCF Radio.

Un tacle pour Eric Borghini

"Avoir décalé la date du Comex au 28, c’est très bien. Il faut que chacun l’examine attentivement, se fasse sa propre opinion et que la réunion du Comex soit une vraie réunion de décision. Le rapport fait 30-40 pages, avec des annexes. Il faut prendre le temps de le regarder. Je pense aussi au président de la FFF, qui doit prendre le temps de regarder les enjeux. La réunion du 28 sera constructive. Nous avons tous été élus sur la même liste avec le président Le Graët, donc le minimum de courtoisie c’est de respecter les gens qui nous ont fait confiance et de décider ensemble ce qu’il convient de faire le mieux en entendant le président Le Graët et ce qu’il souhaite décider", a développé Pascal Parent.

Avant d’adresser un tacle à Eric Borghini, président de la Ligue de Méditerranée et lui aussi membre du Comex, qui s’est dit prêt à démissionner pour mettre la pression sur Le Graët. "On parle beaucoup trop, ça permet de vendre quelques lignes mais l'avis d'Eric Borghini, on le connait, ce n'est pas la peine qu'il nous en rajoute une couche tous les matins dans L'Equipe. Chacun a son opinion, je réserve la mienne pour le 28. Il y a plusieurs cas de figure possible. Le président peut démissionner et le Comex rester avec un président intérimaire jusqu’au mois de juin. Il peut y avoir une saisine de l’assemblée fédérale par le quart de ses votants à l’initiative ou non de la Haute autorité du football. Il y a plusieurs chemins", a conclu Pascal Parent.