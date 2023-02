Crise à la FFF: le prochain comité exécutif le 28 février... sans doute pour trancher le sort de Le Graët

Le prochain comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) aura lieu le mardi 28 février à 10h. Les convocations sont tombées ce jeudi au lendemain de la remise de l’audit incitant Noël Le Graët, président mis en retrait, à la démission.

Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), le gouvernement de l'instance, se réunira le 28 février à Paris en séance extraordinaire pour tirer les conclusions de l'audit ayant épinglé son président Noël Le Graët, selon des informations de l’AFP confirmées par RMC Sport Les membres du "Comex" ont reçu jeudi une convocation pour une réunion en présentiel le 28 février à 10h au siège de la FFF, boulevard de Grenelle à Paris.

Pour l'audit, les dérives de Le Graët sont "incompatibles avec l'exercice des fonctions"

Ce développement intervient au lendemain de la remise du rapport d'audit final de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) sur les dysfonctionnements à la FFF, dont la synthèse épingle les "dérives de comportement" de Noël Le Graët, "incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée".

Le président en exercice depuis 2011 n'a pas encore réagi publiquement mais, selon une source haut placée à la Fédération, il n'est pas décidé à démissionner. Plusieurs personnalités fédérales l'ont néanmoins invité à quitter ses fonctions. Interrogée sur RTL ce jeudi, son avocate Florence Bourg a dénoncé les conditions de l’audit et assuré que Le Graët ne se précipiterait pas pour prendre sa décision.

"À ce stade, pour le moment, il prendra sa décision tranquillement et certainement pas sous la pression de la ministre, puisqu'il y a une grosse influence politique, a-t-elle regretté. Il prendra sa décision tranquillement, il n'y a pas le feu à la Fédération française de football. Il prendra son temps." "Il a un sentiment d'injustice totale et à juste titre parce que ce rapport et cette enquête sont intervenus de manière scandaleuse", a-t-elle ajouté. L’avocate voit dans ces conclusions "un rapport d’exécution pour abattre Noël Le Graët" qui reste président de la FFF "jusqu'à nouvel ordre".