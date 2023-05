Crise à la FFF: Oudéa-Castéra n'a "pas de nouvelles" d'une éventuelle plainte de Le Graët

Dans un entretien donné en exclusivité à RMC Sport et à retrouver en intégralité sur notre site jeudi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est exprimée sur le cas Noël Le Graët.

C’était le 28 février dernier. Criblé d’accusations de harcèlement et fragilisé par un audit, Noël Le Graët quittait la présidence de la Fédération française de football. Dans la foulée de cette démission, son clan contre-attaquait en annonçant des actions à venir en justice.

Au terme d’une journée particulièrement mouvementée, Thierry Marembert, un des avocats du dirigeant breton, expliquait sur le plateau de France 5 vouloir "poursuivre en diffamation" la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et demander l’annulation du rapport d’audit.

"Je n'ai pas de nouvelles"

Il en remettait une couche dès le lendemain au micro de BFMTV. "Ce qui me semble affligeant - et ce n’est pas parce qu’elle prend un ton doucereux que ça le rend moins affligeant - c'est de mentir sur la réalité des faits, disait-il. La ministre s’était engagée à rendre public ce rapport et elle ne l'a pas fait. Elle a peur de la vérité. (…) Elle ment et c'est pour ça que nous allons la poursuivre devant la cour de justice de la République."

Trois mois plus tard, où en est la situation ? Dans un entretien donné en exclusivité à RMC Sport et à retrouver en intégralité sur notre site jeudi, Amélie Oudéa-Castéra a brièvement abordé le sujet.

"Non, je n’ai pas de nouvelles de Noël Le Graët. Pour l’instant, je n’ai pas été destinataire d’une telle plainte, à ce stade en tout cas", explique-t-elle.