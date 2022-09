Danemark-France: "ça nous fait du bien", estime Griezmann après la défaite

Antoine Griezmann, promu capitaine de l’équipe de France dimanche, positive après la défaite des Bleus au Danemark (2-0) en conclusion de la phase de poule de la Ligue des nations.

Un revers pour conclure une phase de poule manquée. L’équipe de France n’a pas préparé au mieux la Coupe du monde en s’inclinant au Danemark (2-0), dimanche pour son dernier match de poule de la Ligue des nations, dont elle était tenante du titre. Mais Antoine Griezmann, promu capitaine en l’absence de Hugo Lloris (blessé) et Raphaël Varane (ménagé), a voulu positiver en voyant dans cette défaite une manière de rappeler les fondamentaux à cette équipe.

"Peu importe les joueurs, c'est la mentalité, il faut gagner les duels"

"Je pense qu'on a fait trente bonnes premières minutes, a souligné l’attaquant. Après, on a eu d'énormes problèmes sur les corners qu'on n'a pas pu régler. On prend ce but qui nous fait mal. Ils sont venus nous chercher. On n'avait pas la confiance pour ressortir de derrière. On n'a pas été efficaces. Le coach (Didier Deschamps, ndlr) veut voir les joueurs, on ne va pas dire que c'est la faute des changements. Peu importe les joueurs, c'est la mentalité, il faut gagner les duels. Devant, on a été un peu timides. Ça nous fait du bien avant la Coupe du monde."

Le joueur de l’Atlético de Madrid refuse en revanche de se dire inquiet. "Pas du tout, balaie-t-il. On a le groupe et le coach pour viser très haut donc à nous de travailler, tout mettre en place pour la Coupe du monde. On sait qu'en Europe, peu importe contre qui tu joues, c'est toujours compliqué. A nous de travailler et d'arriver prêts pour la Coupe du monde."

Les Bleus, champions du monde en titre, débuteront la Coupe du monde le mardi 22 novembre prochain contre l’Australie avant de retrouver le Danemark, quatre jours plus tard (26 novembre). Ils affronteront ensuite la Tunisie le 30 novembre.