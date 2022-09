Danemark-France: Camavinga, Upamecano, Saliba… Ces Bleus qui ont peut-être perdu des points avant le Mondial

Pour son dernier match avant la Coupe du monde 2022, l’équipe de France a livré une triste prestation lors de sa défaite au Danemark, ce dimanche en Ligue des nations (2-0). A l’image d’Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano ou William Saliba, certains Bleus sont passés à côté à Copenhague. Au point de craindre pour leur place au Qatar?

La dernière répétition a viré à la débâcle. A moins de deux mois de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France a montré un visage inquiétant lors de sa défaite face au Danemark, ce dimanche à Copenhague, pour la dernière journée de la Ligue des nations (2-0). Privé de nombreux cadres (à l’infirmerie), Didier Deschamps avait choisi de faire confiance à plusieurs joueurs inexpérimentés au Parken Stadium. Mais les jeunes n’ont pas su en profiter pour se mettre en valeur. Au contraire.

Camavinga trop tendre dans l'entrejeu

Aligné dans l’entrejeu pour sa quatrième sélection, la première depuis deux ans, Eduardo Camavinga s’est montré beaucoup trop timide pour peser sur les débats. Le joueur du Real Madrid (19 ans), qui évoluait ces derniers temps avec les Espoirs, n’a pas été à la hauteur de l’événement. Son aisance technique n’est pas remise en cause mais son impact a été trop limité à ce niveau de compétition. Après un premier quart d’heure intéressant, il a complétement sombré, à l’image de toute son équipe. A ses côtés, Aurélien Tchouaméni (22 ans) a semblé nettement plus présent, sans être exceptionnel, loin de là.

Sans surprise, Deschamps a remplacé Camavinga dès la mi-temps. "Cama n’était pas dans les meilleures dispositions, a expliqué le sélectionneur en conférence de presse. Ça peut arriver aussi, ça faisait un long moment qu’il n’était pas avec nous et il commence le match… Ça n’a pas été le seul non plus. Ça lui servira pour le futur comme ça servira à d’autres." Un mauvais signe dans la perspective du Qatar. La présence de l’ancien surdoué du Stade Rennais dépendra peut-être des éventuels forfaits. Mais si tout le monde est disponible, il peut craindre de rester dans la salle d’embarquement. D’autant que son suppléant du soir, Youssouf Fofana, s’est montré plutôt à son avantage lors du succès face à l’Autriche, jeudi au Stade de France (2-0).

Saliba et Upamecano très fébriles

En défense centrale, Deschamps avait opté pour un trio expérimental dans l’axe. Et la soirée a été compliquée pour cette arrière-garde de gamins. Benoit Badiashile est sans doute celui qui s’en est le mieux sorti, sans être étincelant. En revanche, William Saliba a eu beaucoup de mal au poste de central droit. Le joueur d’Arsenal (21 ans) s’est souvent fait déborder dans son couloir, en laissant d’énormes espaces à ses adversaires. Lui aussi a été sorti à la pause. A ses côtés, Dayot Upamecano s’est montré particulièrement fébrile durant toute la rencontre. Le colosse du Bayern Munich (23 ans) a été approximatif dans ses interventions, son placement et se relances. Là encore, pas de quoi se rendre indispensable aux yeux du staff des Bleus.

Dans une moindre mesure, Olivier Giroud a traversé la rencontre comme un fantôme. Après sa bonne prestation contre l’Autriche, le buteur de l’AC Milan, qui reste à deux unités du record de Thierry Henry, n’a rien réussi d’intéressant au Danemark. Mais Deschamps le connaît parfaitement et n’a pas attendu cette soirée du 25 septembre pour juger l’avant-centre de 35 ans, qui a profité de la blessure de Karim Benzema pour gratter du temps de jeu lors de ce rassemblement. Promu capitaine pour la première fois de sa carrière internationale, Antoine Griezmann a lui aussi été inexistant au Parken Stadium, dans un rôle de meneur de jeu. Mais son statut en sélection ne laisse aucun doute sur le fait qu’il sera dans la liste pour le Mondial 2022, s’il est disponible.