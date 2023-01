La mise au point et les explications de Marion Bartoli sur l'interview sans filtre de Le Graët dans Bartoli Time

Une semaine après une interview de Noël Le Graët qui a fait très grand bruit dans Bartoli Time sur RMC, Marion Bartoli répond aux critiques. A commencer par celles du président de la FFF, qui a annoncé sa mise en retrait de son poste mercredi et dit s'être senti piégé.

Il y a une semaine, l'émission Bartoli Time sur RMC faisait l'événement avec l'interview sans filtre de Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football y a tenu des propos, notamment sur Zinedine Zidane, qui ont fini par le pousser à annoncer mercredi sa mise en retrait de son poste. Ce dimanche, Marion Bartoli raconte et met les choses au point:

"Ce qu'on désire réaliser dans cette émission, c'est interview des sportifs, des dirigeants. Mais je ne suis pas là pour créer un buzz ou une polémique. En aucun cas RMC ou Bartoli Time n'ont tenté de piéger Noël Le Graët", raconte l'ancienne joueuse de tennis ce dimanche.

Avant de revenir sur le déroulé des faits: "Je l'ai appelé moi-même sur son téléphone à 18h, pour lui demander s'il pouvait intervenir sur la décision - qui était pour moi logique et que j'approuvais - de prolonger Didier Deschamps. Il m'a répondu qu'il était disponible 1h30 plus tard puisqu'il regardait les matchs de Coupe de France. On l'a contacté à 19h27 pendant la pub. Au départ il n'a pas répondu. On devait continuer à dérouler le conducteur et on a pris des auditeurs. Là il me rappelle sur mon téléphone privé, je décroche alors que je suis à l'antenne, je demande la permission de décrocher. Il est parfaitement au courant qu'on va le passer à l'antenne, il est parfaitement au courant de la raison pour laquelle on l'appelle au départ, à savoir la prolongation de Didier Deschamps. Moi j'étais pour."

Le Graët accuse RMC, Bartoli lui répond

Dans un communiqué, devant l'ampleur prise par la polémique, Noël Le Graët avait répliqué en s'en prenant à la radio et à l'émission: "J’ai accordé un entretien à RMC que je n’aurais pas dû accorder, car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français." Ce que Marion Bartoli réfute.

"Il savait très bien que le nom de Zinedine Zidane allait forcément ressortir, raconte la présentatrice et consultante RMC Sport. Ce n'est pas la première interview qu'il fait au sujet de Didier Deschamps, ce n'est pas la première fois qu'on lui pose la question au sujet de Zidane. mais c'est lui qui s'est totalement emporté, ces propos n'engagent évidemment que lui. Mais mon rôle dans l'émission est de rester calme, polie, posée, pas de monter au créneau contre lui pour faire une émission de débat. Je l'ai laissé dérouler son argumentaire. Je n'ai pas désiré partir contre lui ou monter au créneau. Ses propos m'ont bien évidemment choquée énormément parce que j'ai un respect immense pour Zidane, ce qu'il a fait en tant que joueur et entraîneur. Mais ce n'est pas mon rôle, dans cette émission, de créer la polémique en argumentant contre un invité. Mais en aucun cas je n'ai été complaisante avec lui, en aucun cas je ne cautionne ses propos."

Marion Bartoli ajoute: "C'est lui qui a décidé de répondre de cette façon. Je l'ai trouvé très agressif dans ses propos, c'est pour ça que je me suis mise assez en retrait, j'esayais de calmer le jeu dans mes relances pour faire redescendre la pression. En aucun cas je ne me sens complaisante et en aucun cas on a tenté de le piéger."