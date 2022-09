Scandale à la FFF: la Fédération porte plainte contre So Foot après l'enquête du magazine

La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce jeudi dans un communiqué avoir décidé de déposer une plainte en diffamation contre le magazine So Foot "en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022".

La Fédération française a décidé de monter au créneau. Ce jeudi, l'instance indique dans un communiqué qu'elle va déposer plaine en diffamation contre le magazine So Foot après la récente enquête du magazine, qui pointait des dysfonctionnement graves au sein de la Fédération.

"La Fédération Française de Football, représentée par son Président et avec le soutien unanime de son Comité Exécutif, a décidé de déposer plainte en diffamation contre le magazine SO FOOT en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022, qui ont été largement relayées par la presse", indique la FFF dans son communiqué.

La Fédération n'indique pas contre quels éléments précis contenus dans l'enquête de So Foot elle a décidé de porter plainte. Le mensuel avait notamment publié, sur la foi de témoignages anonymes, trois extraits de SMS non datés dont auraient été destinataires des collaboratrices actuelles ou passées de la FFF et qui auraient été envoyés par le président de la FFF Noël Le Graët. "C’est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge", résume par exemple une ancienne employée.

La ministre des Sports a invité Florence Hardouin (la directrice générale de la FFF) et Noël Le Graët à un moment "d'échange" ce vendredi. Parmi les sujets abordés: le supportérisme, la prochaine Coupe du Monde… et ces fameuses révélations du magazine So Foot sur le fonctionnement de la FFF.

Ce jeudi, après avoir présenté sa liste pour les deux prochains matchs de Ligue des nations, Didier Deschamps est revenu sur cette affaire. "Je ne vais pas rentrer là-dedans, a tranché Didier Deschamps lorsqu’on lui a demandé si Noël Le Graët pouvait rester à la tête de la FFF à la suite de ces révélations. Ce n’est pas mon domaine, vous savez ma relation avec le président. Je lui ai encore parlé assez longuement hier. Si je me réfère à la partie sportive, je me rends compte qu’il y a des fausses informations qui sont des mensonges et qui, avec le temps et la répétition, deviennent des absurdités", a détaillé le sélectionneur, reconnaissant que "ce n'est pas le climat le plus apaisé (qu'il) a pu connaître".