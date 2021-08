Nicolas Anelka rejoint la Dream Team RMC Sport

Nicolas Anelka intègre la Dream Team RMC Sport pour cette saison. L’ancien attaquant tricolore évoluera en tant que consultant TV, sur RMC Sport, lors des soirées de Ligue des champions et commentera également l’actualité footballistique à la radio, sur RMC, auprès de Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme.

A l’heure où les clubs de Ligue 1 et d’Europe bouclent leurs derniers transferts du mercato estival, RMC Sport est ravi d’annoncer la signature d’un nouveau consultant de prestige pour la saison. Grand nom de la planète foot et ancien joueur du PSG, d’Arsenal ou encore du Real Madrid et de l’équipe de France, Nicolas Anelka intègre la Dream Team RMC Sport.

"Nicolas Anelka incarne la parole forte, indépendante et experte. Son expérience inégalable en Ligue des champions, qu’il a gagnée avec le Real Madrid, sera une richesse pour RMC et RMC Sport, s’est félicité Karim Nedjari, le directeur général de RMC et RMC Sport. Bienvenue à Nicolas dans une maison qui partage, sans compromis, la passion du football."

Anelka aligné dans Champions Zone sur RMC Sport

Formé au PSG à la fin des années 90, Nicolas Anelka a ensuite brillé sur les terrains à travers le monde entier. De la France à l’Angleterre en passant par l’Espagne, la Chine, l’Italie ou encore l’Inde et la Turquie, l’ex-attaquant partagera son incroyable expérience lors des soirées de Ligue des champions sur les chaînes RMC Sport.

Ne ratez pas sa première dasn Champions Zone dès le 14 septembre pour la première soirée européenne aux côtés de Jean-Baptiste Boursier et du duo Johan Djourou et Federico Balzaretti.

>> Le meilleur de la Ligue des champions est sur RMC Sport

Anelka rejoint Rothen s’enflamme sur RMC

Auteur d’un fabuleux doublé Ligue des champions-Euro avec le Real Madrid et les Bleus en 2000, l’international tricolore aux 69 sélections interviendra également à la radio sur RMC à l’occasion de la nouvelle émission Rothen s’enflamme programmée du lundi au vendredi entre 18h et 20h. Chaque mercredi soir dès 18h, Nicolas Anelka réagira sur l’actualité du foot.

Retraité des terrains depuis 2015, Nicolas Anelka s’était ensuite lancé dans plusieurs aventures en tant qu’entraîneur et dirigeant.

Une reconversion qui l’a ainsi amené auprès des équipes de jeunes de Lille ou plus récemment avec Mourad Boudjellal du côté de Hyères en tant que directeur sportif. C’est désormais au sein de la Dream Team RMC Sport que Nicolas Anelka transmettra ses connaissances et son amour du foot. Bienvenue à lui!