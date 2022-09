Equipe de France: Axel Disasi, première en Bleu ? Les tendances de la liste

À la veille de l’annonce de la liste pour les deux matchs de Ligue des nations contre l’Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre), Didier Deschamps a de quoi se faire des maux de tête.

Il y a des absents à toutes les lignes. En défense, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté et Lucas Hernandez (touché mardi apres avoir marqué face au Barça) sont forfait. L’état de Benjamin Pavard est plutôt rassurant. Dans ce contexte, le sélectionneur va s’appuyer sur les éléments déjà présents lors du dernier rassemblement.

Dans l’axe, la présence du champion du monde, Raphaël Varane, est attendue. Jules Koundé et William Saliba devraient aussi faire partie du groupe. Les prestations de l’ancien marseillais n’ont pas echappé au staff.

Disasi apprécié par Deschamps

Si le sélectionneur garde la même structure au moins un autre axial pourrait être appelé. Parmi les postulants les plus crédibles, il y a Axel Disasi. Celui qui porte régulièrement le brassard de capitaine avec l’AS Monaco est apprécié par Didier Deschamps qui pense à l’appeler pour la première fois. Ses récentes prestations contre le PSG et Lyon plaident en sa faveur. Sa matrise du système à trois est un plus. "Il est devenu plus fiable en gommant certaines erreurs qu’il pouvait commettre par manque d’attention", souffle un proche du staff. Une première convocation ce jeudi viendrait recompenser sa montée en puissance depuis plusieurs mois.

Wesley Fofana présélectionné

Autre jeune qui monte : Wesley Fofana. Lui aussi a été présélectionné pour ce rassemblement. Il est vu par beaucoup d’observateurs comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Sa blessure au tibia lui a fait perdre un peu de temps pour la sélection. Cependant, après avoir signé a Chelsea (82 millions d’euros), il va jouer de plus en plus de matchs de très haut niveau. Suffisant pour être appelé dès demain ?

Enfin, Clément Lenglet ou Dayot Upamecano (qui va mieux) pourraient faire leur retour. Ils ont l’avantage d’avoir déjà une expérience, un vécu avec les Bleus. À gauche Théo Hernandez et Lucas Digne sont pressentis. À droite, une réflexion existe entre Nordi Mukiele et Jonathan Clauss. Pour l'instant, le piston de l'OM a une petite longueur d'avance.

Au milieu, Tchouameni va devenir un élément incontournable, surtout après son excellent début de saison avec son nouveau club, le Real Madrid. Sera-t-il accompagné de son partenaire Camavinga ? C’est une possibilité, à moins que le Monégasque Youssouf Fofana ne profite des absences pour se faire une place. Il a, récemment, été observé, notamment contre le PSG, et sa performance a séduit le staff des Bleus. D’autant que Rabiot, victime de douleurs musculaires, n’a pas joué en Serie A le week-end dernier et qu’il n’est pas dans le groupe de la Juventus pour le match de LDC contre Benfica. Guendouzi et Kamara, présents en juin dernier, ont de grandes chances de figurer à nouveau dans cette liste.

Pour ce qui est du secteur offensif, Griezmann va venir se ressourcer avec les Bleus, lui qui ne bénéficie pas d’un énorme temps de jeu avec l’Atletico en raison d’un conflit à 40 millions d’euros entre le club et Barcelone, qui l’oblige à n’entrer qu’à l’heure de jeu à chaque match depuis le début de la saison. Mbappé l’incontournable devrait être accompagné de Diaby et Nkunku.

Reste l’incertitude Benzema, qui souffre d’une lésion à la cuisse droite. Le staff des bleus aimerait bien compter sur lui mais son entraîneur au Real, Carlo Ancelotti, a été clair: "S’il peut jouer le derby contre l’Atletico dimanche, il pourra aller en équipe de France !"

Un retour de Dembélé ?

Un retour est envisagé avec le forfait de Coman: celui du barcelonais Ousmane Dembéle. Quant à Wissam Ben Yedder, en difficulté avec son club depuis le début de saison, il pourrait en faire les frais. Ce qui pourrait permettre une ouverture pour un autre retour, celui de Marcus Thuram, performant avec M’Gladbach: 7 matches TCC et 6 buts depuis le début de la saison. Seul bémol, il ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison. Enfin, l’éternelle question: quid de Giroud ? Seul Deschamps possède la réponse

Le staff réfléchit aussi à la composition de la liste. A priori 23 joueurs seront appelés. En tout cas rien n’est acté et les matchs de ce mercedi soir pourraient encore modifier la donne. Didier Deschamps et ses adjoints vont regarder les matchs de Ligues des champions ensemble avant de se pencher sur la mouture finale de la liste.