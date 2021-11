Equipe de France: Benzema Ballon d’or? Lloris ne se mouille pas

Hugo Lloris, gardien et capitaine de l’équipe de France de football, botte en touche au moment de citer son favori pour le Ballon d’or 2021, dont Karim Benzema figure parmi les favoris.

Il préfère ne pas se mouiller pour ne froisser personne. Hugo Lloris, gardien de l’équipe de France, a botté en touche sur une question sur le Ballon d’or. Fait-il de Karim Benzema son favori pour ce graal personnel? L’ancien Lyonnais se garde bien de répondre en faveur de son ancien partenaire en club.

"Je souhaite que le lauréat soit français"

"Je ne peux pas répondre Karim, car N’Golo (Kanté) et Kylian (Mbappé) sont aussi nommés, répond-il dans une interview au Parisien. Mais je souhaite que le lauréat soit un Français."

Lloris tient bien son rôle de capitaine des Bleus, actuellement réunis à Clairefontaine pour préparer la réception du Kazakhstan, samedi au Stade de France (20h45), avant un déplacement en Finlande, mardi, pour les comptes des qualifications à la Coupe du monde 2022. Les Français ont besoin d’une victoire ou de deux points pour décrocher leur billet pour le Mondial qui aura lieu au Qatar dans un an.

Il ne s’offusque pas de l’absence de gardien parmi la liste des favoris, comme c’est très régulièrement le cas. "En général, on aime le football offensif et on récompense les buts et les beaux gestes, poursuit-il. Depuis 2019, le prix Yachine a été créé pour mettre à l’honneur le meilleur gardien de l’année. C’est une variante. Ça ne vaut pas le Ballon d’or, mais c’est une reconnaissance importante. A titre personnel, j’ai eu la chance de figurer trois fois dans la liste des nommés, mais ça n’a jamais été un objectif."