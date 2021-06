France-Galles: Benzema, Mbappé, Griezmann... les penalties, le gros point noir des Bleus

Contrarié par le gardien gallois lors de la victoire française 3-0 mercredi soir, Karim Benzema a un peu plus allongé la liste des penalties récemment ratés par les Bleus. Avant lui, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n'avaient pas brillé sur l'exercice.

Les Bleus et les penalties, c'est vraiment compliqué. Une tentative a encore été manquée, ce mercredi soir lors de la victoire 3-0 obtenue contre le Pays de Galles, en match de préparation pour l'Euro. Poru son grand retour après plus de cinq ans d'absence, Karim Benzema a été malheureux sur cet exercice et a vu son tir détourné par le gardien gallois, alors que le score était encore de 0-0.

Il s'agit déjà du troisième penalty manqué de Karim Benzema en équipe de France... sur ses trois derniers tentés. Il avait déjà été contrarié par le gardien adverse lors de la Coupe du monde 2014, face à la Suisse (5-2). Puis quelques mois plus tard, en novembre, le cadre lui avait échappé dans un match contre la Suède (1-0).

5/8 pour les Bleus

Le bilan de Karim Benzema avec les Bleus est pour l'heure de 2/5. Il avait en effet trouvé le chemin des filets contre la Turquie en juin 2009 (1-0), mais aussi face au Honduras durant le Mondial 2014 (3-0). Et en club, que ce soit avec le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais, le buteur de 33 ans n'a jamais été contrarié (16 tirs).

Ce manque de réussite sur les penalties en équipe de France n'est en tout cas pas l'apanage de Karim Benzema. Il s'avère que les Bleus ont manqué cinq de leurs huit dernières tentatives.

Trois de ces ratés sont survenus cette saison. Karim Benzema a été précédé par Kylian Mbappé (en mars lors de la victoire 2-0 face au Kazakhstan) et Antoine Griezmann (en septembre au cours du succès 1-0 contre la Suède). Ce dernier s'était aussi raté deux fois de suite lors de matchs qualificatifs pour l'Euro en septembre 2019: d'abord contre l'Albanie (4-1), puis face à la Moldavie (3-0).

Giroud, seul à 100%

Le dernier buteur sur penalty avec la tunique tricolore est Olivier Giroud. C'était à l'occasion de la victoire 4-2 contre la Croatie, en septembre dernier. Et par rapport à ses coéquipiers précédemment cités, il est le seul à afficher un taux de réussite de 100% avec la sélection dans cet exercice (4/4).

En attendant la prochaine opportunité, Didier Deschamps ne semble en tout cas pas pressé d'établir une hiérarchie de tireurs. Il l'a fait expliqué en conférence de presse, après le match contre les Gallois: "Plusieurs joueurs sont capables de tirer les penalties, même si on reste sur une série qui n'est plutôt pas bonne. (...) Je n'avais rien décidé avant, et on verra. C'est le ressenti entre les joueurs. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de choses négatives."