Equipe de France: Benzema refuse de parler de "concurrence" avec Mbappé, qui le "motive"

Dans un entretien à France Football, Karim Benzema a encore chanté les louanges de Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid estime que les performances du Parisien le poussent à faire toujours mieux, en club et en équipe de France.

Il est toujours très élogieux à l'égard de celui qui pourrait bien devenir son coéquipier en club la saison prochaine. Dans une interview publiée samedi par France Football, qui lui a décerné le titre de meilleur joueur français de l'année, Karim Benzema a été interrogé sur le fait de devancer Kylian Mbappé dans le classement de cette récompense individuelle. Plutôt que de se jeter des fleurs, l'attaquant du Real Madrid a insisté sur le niveau de la star (en fin de contrat) du Paris Saint-Germain.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Real en Ligue des champions

"Il fait partie des grands joueurs et ça va devenir un très grand. C'est ce que je lui souhaite à chaque fois. On a la chance de jouer ensemble en sélection, donc je sais le potentiel, ce qu'il est capable de faire", a répondu Karim Benzema, assurant ne pas se sentir "en concurrence avec lui".

"C'est bien d'avoir un joueur comme ça qui est là"

"Sur le terrain, on s'entend super bien, ça marche très bien. C'est bien d'avoir un joueur comme ça qui est là. Je pense que je dois le motiver, il me motive", a aussi déclaré le Madrilène, justement revenu à un autre moment de cet entretien sur sa relation technique avec le Parisien (et Antoine Griezmann) en équipe de France.

"Pour l'instant, ça marche bien, a-t-il estimé. Je me trouve dans les meilleures conditions. (...) Ce sont de très bons joueurs, donc tout le monde sait faire des mouvements".

Karim Benzema et Kylian Mbappé se retrouveront, non pas avec l'équipe de France, mais leurs clubs respectifs, le 15 février au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Le retour est prévu le 9 mars, au Santiago-Bernabéu.