Real: Benzema n'a "pas de peur" avant le choc contre le PSG en Ligue des champions

Bien décidé à gagner une cinquième Ligue des champions avec le Real Madrid, Karim Benzema ne ressent pas d'inquiétude avant d'affronter le PSG en huitièmes de finale. Il s'est confié sur ce choc à venir dans les colonnes de France Football.

Il en faut (beaucoup) plus pour l’inquiéter. Dans un long entretien publié ce samedi par France Football, Karim Benzema confie qu’il aborde avec sérénité le huitième de finale de Ligue des champions à venir face au PSG (15 février et 9 mars sur RMC Sport). "Si tu veux aller au bout, faut battre toutes les équipes, souligne le capitaine du Real Madrid. Après, on aurait aimé un autre tirage, c'est sûr. Le PSG fait partie des favoris mais il n'y a pas de peur. C'est deux matchs de foot. On a envie de se qualifier, on a envie d'aller au bout."

Déjà vainqueur de la C1 à quatre reprises (2014, 2016, 2017 et 2018), l’ancien Lyonnais vise à 34 ans un cinquième sacre européen, qui lui permettrait de faire aussi bien que Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano ou encore Paolo Maldini. Le record de victoires dans la plus prestigieuse des compétitions européennes est toujours détenu par l'Espagnol Francisco Gento, qui a fait les beaux jours du Real en attaque dans les années 1950-60 avec six Coupes d’Europe remportées.

Benzema viendra à Paris "pour gagner"

Pas perturbé à l’idée de défier un club français, Benzema affiche clairement ses ambitions : "Avec le Real, je suis revenu plein de fois, ce n'est pas nouveau. Et mes supporters en France me regardent tous les week-ends. Je n'ai pas besoin de venir en France et de montrer quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand on va aller en France venir jouer ce match contre Paris, ce sera pour gagner."

"Ce n'est pas pareil, ils n'ont pas le même âge, pas le même vécu", ajoute-t-il lorsqu'il est invité à comparer le pouvoir offensif du Real et l’attaque parisienne, qui devrait logiquement être composée de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé pour cette double confrontation qui promet beaucoup.

En attendant, Benzema aura l’occasion ce dimanche d’enrichir un palmarès déjà bien fourni avec la finale de la Supercoupe d’Espagne à disputer contre l’Athletic Bilbao, à Jeddah, en Arabie saoudite (19h30). En grande forme, il a marqué au tour précédent face au Barça et en est à 23 buts cette saison toutes compétitions confondues (en 26 matchs).