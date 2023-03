Equipe de France: Blaise Matuidi salue l'avènement d'une "super génération"

L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France et du PSG Blaise Matuidi estime sur RMC que la victoire contre les Pays-Bas (4-0) et le contenu du match réalisé par les hommes de Didier Deschamps est "de très bon augure" pour la suite.

Aux côtés de ses anciens coéquipiers néo-retraités Hugo Lloris, Steve Mandanda, et Raphaël Varane, Blaise Matuidi a été honoré par le public du Stade de France avant le coup d’envoi du match contre les Pays-Bas (4-0), vendredi. Un match qui marquait le coup d’envoi d’une nouvelle ère pour l’équipe de France, et l’avènement d’une nouvelle génération, guidée par son capitaine Kylian Mbappé. Les Bleus ont assuré le spectacle, avec un succès remarquable, portés par le même allant qu’à la Coupe du monde. Prometteur.

Matuidi "Le capitanat de Mbappé? Il faut l'accepter"

"C’est une super génération avec beaucoup de talent, ils ont pour la plupart la chance d'évoluer dans de grands clubs. Il y a de la qualité, un groupe qui a l’air de bien vivre, a constaté Blaise Matuidi dans Bartoli Time, sur RMC. On a une relève qui arrive, c’est une jeunesse fougueuse qui a envie de faire de grandes choses. On est content du match que l'on a vu face aux Pays-Bas, ce n’est pas rien. C’est un match accompli avec des buts, on n’en a pas encaissé, c’est de très bon augure ça montre qu’il y a de la qualité à tous points."

Avec un doublé et une passe à Antoine Griezmann, qui pouvait légitimement postuler pour le brassard de capitaine, Kylian Mbappé a fait honneur à son statut, éloignant ainsi la polémique née du choix de Didier Deschamps et de la déception affichée par Atnoine Griezmann.

"C’est le choix du sélectionneur. S’il a décidé ainsi, c’est qu’il a pensé que c’était ce qu’il y avait de mieux à faire, il faut l'accepter, Antoine comme les autres membres de l’équipe l’ont accepté, ça va dans la continuité des résultats, a simplement estimé Blaise Matuidi sur RMC. On a vu un Kylian passeur, un Griezmann buteur, ça démontre bien qu’il n’y a aucun problème, l'équipe de France va pouvoir continuer sur sa lancée je pense que ça ne change rien pour Antoine il reste un leader de ce vestiaire. Ils ont échangé avec Kylian, il n’y a pas de problème à ce niveau là, j’en suis certain.”