France-Pays-Bas: "Aussi mauvais que le poulet curry que cinq joueurs avaient ingurgité", un ancien international charge les Néerlandais

Balayés par l'équipe de France vendredi lors de la première journée des qualifications pour l'Euro 2024, les Pays-Bas ont été vivement critiqué par Johan Boskamp, ancien international néerlandais et Soulier d'or en 1975.

Les Pays-Bas ont vécu une soirée très difficile ce vendredi au Stade de France. Humiliés par Kylian Mbappé et l'équipe de France (4-0) lors de la première journée des qualifications pour l'Euro 2024, les Néerlandais ont perdu gros et se tirent déjà une balle dans le pied avant d'affronter Gibraltar lundi.

Le non-match des coéquipiers de Memphis Depay n'a pas échappé à Johan Boskamp, ancien international batave (2 sélections) et Soulier d'or 1975. "Ils ont été mauvais. Aussi mauvais que le poulet curry que cinq joueurs avaient ingurgité. Cet aliment était manifestement encore dans leur organisme avec le reste. Mais ils ne doivent pas chercher d'excuses, car il n'y en a pas", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg, faisant référence au virus qui a touché le groupe de Ronald Koeman.

"Une prestation médiocre" pour Koeman

En plus des absences de Frenkie De Jong et Steven Bergwijn, la sélection néerlandaise n'a pas pu compter sur Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman et Bart Verbruggen, qui n'avaient pas fait le déplacement en raison d'un "virus". Toutefois, un porte-parole de la sélection a confirmé aux médias bataves que ce problème au sein de l'équipe n'était pas lié au Covid-19.

Après la lourde défaite face aux Bleus, Ronaldo Koeman avait livré un constat implacable. "Nous n'avions aucune chance (de gagner). Après huit minutes nous perdions déjà 2-0. Contre une telle équipe, il faut être très bons. Ce qui fait mal, c'est que le premier et le quatrième buts proviennent d'erreurs défensives. Et, bien sûr, aussi de la qualité de (Kylian) Mbappé, avait concédé le sélectionneur néerlandais en conférence de presse. Nous avions indiqué qu'il fallait faire très attention sur ces actions et nous n'avons pas prêté suffisamment d'attention. Nous avons montré très peu dans ce match. Je ne m'attendais pas à un tel écart. Ce n'est pas l'équipe que j'avais en tête d'aligner, mais vous connaissez les circonstances (cinq joueurs ont été touchés par une infection virale, NDLR). Mais je ne veux pas trouver d'excuses pour cette prestation médiocre." Les Néerlandais n'auront pas le droit à l'erreur à domicile face à Gibraltar ce lundi (20h45), sous peine d'être déjà sous pression dans ces qualifications.