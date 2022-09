Equipe de France: "Ça s'éparpille un peu trop en ce moment", Lloris s'inquiète face aux polémiques

Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France, a fait part de son inquiétude sur l’actualité négative autour des Bleus actuellement et compte sur le rassemblement la semaine prochaine pour resouder l’équipe.

Habitué à une communication plutôt neutre, Hugo Lloris (35 ans, 139 sélections) n’a, cette fois, pas caché son inquiétude sur l’actualité sombre autour de l’équipe de France. Après l’affaire Pogba et les accusations de maraboutage sur Kylian Mbappé, la Fédération française de football (FFF) se retrouve dans l’œil du cyclone après la publication d’un article de So Foot, listant de nombreux débordements au sein de l’instance. S’il n’a pas voulu alimenter la polémique, Lloris a tiré la sonnette d’alarme en tant que capitaine de l’équipe de France.

"Ça sera bien de se retrouver pour se resouder un peu"

"Je n'ai pas tous les éléments (concernant les accusations de dysfonctionnement de la FFF, ndlr), donc je ne sais pas si tout cela est fondé, a-t-il confié à L’Equipe, mardi à l’issue de la défaite de Tottenham sur le terrain du Sporting Lisbonne (2-0) en Ligue des champions. En tout cas, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est important de rester solidaires et concentrés sur l'objectif. On aura besoin de toutes nos forces, de toutes nos énergies. Il faut rester focus sur le terrain. Ça s'éparpille un peu trop en ce moment. Je pense que la fenêtre internationale va nous faire du bien. Même s'il n'y aura pas d'enjeu, et pas mal d'absents importants, ça sera bien de se retrouver pour se resouder un peu. Surtout qu'on s'était quittés au moins de juin sur des sensations un peu négatives..."

Didier Deschamps va dévoiler jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux derniers matchs de la Ligue des Nations contre l’Autriche, le 22 septembre (20h45 au Stade de France), puis au Danemark (le 25 à Copenhague). Celle-ci pourrait être amputée de très nombreux habitués comme Paul Pogba, d’ores et déjà forfait, tout comme Presnel Kimpembe ou Kinglsey Coman. Karim Benzema, N’Golo Kanté, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont aussi très incertains.

Le sélectionneur ne manquera pas d’être interrogé sur la très riche actualité autour des Bleus lors de sa conférence de presse jeudi. Cette trêve internationale sera la dernière avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) et offrira une dernière répétition générale, à défaut de véritables enjeux sportifs. Car les Bleus, tenants du titre dans la Ligue des nations, sont déjà assurés de ne pas pouvoir le conserver après un départ catastrophique en juin avec deux nuls (en Autriche et en Croatie) et deux défaites à domicile (face à au Danemark et la Croatie).