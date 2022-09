FFF: "J'ai l'intention d'aller au bout de mon mandat", Le Graët écarte clairement l'idée d'une démission

Dans un entretien à l'Equipe ce mardi, Noël Le Graët a vivement démenti les rumeurs d'un départ de son poste de président de la FFF en janvier prochain, à deux ans de la fin de son mandat. Si sa santé lui permet, le patron de l'instance compte aller au terme de son mandat, en 2024.

Noël Le Graët ne compte pas partir. Du moins publiquement, le patron de la Fédération française de football (FFF) a démenti ce mardi, au cours d'un entretien à l'Equipe, les rumeurs d'un départ à l'issue de la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en cette fin d'année 2022 au Qatar.

Comme indiqué par RMC Sport plus tôt dans la journée, Noël Le Graët entretient le flou en interne sur la suite de son mandat, qui expire en 2024. "Si ma santé reste stable, si je vais bien, il n'y a absolument aucune raison que j'arrête, lance-t-il toutefois. Je suis très bien à mon poste et tout le monde m'aime bien. J'ai la chance d'être apprécié", prétend le président de la FFF.

"Personne n'a dit qu'il partait"

Noël Le Graët a essuyé bon nombre de critiques depuis la sortie de l’enquête de nos confrères de So Foot ces derniers jours. Ce vendredi, "NLG" a un rendez-vous avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, en compagnie de la directrice générale Florence Hardouin pour avoir notamment quelques éclaircissements sur la révélation des SMS sexistes cités dans l’enquête.

En privé, il se dit que le parcours des Bleus au prochain Mondial pourrait influer sur la décision de Noël Le Graët. "J'ai dit que s'il y avait une Coupe du monde catastrophique, tout le monde devrait peut-être partir... C'est possible. Mais personne n'a dit qu'il partait, a nuancé Le Graët. J'ai l'intention claire, nette et précise d'aller au bout de mandat, jusqu'en 2024. Je pense que je n'ai pas le droit d'aller plus loin, je ne suis pas sûr (rires)..."

Celui qui fêtera ses 81 ans en décembre prochain est président de la FFF depuis 2011. Sa position semble tout de même de plus en plus fragilisée alors que sa succession se prépare. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps suit de très près l'évolution de la situation même si sa priorité, est de préparer le plus sereinement et le plus professionnellement possible la Coupe du Monde.