Equipe de France: Camavinga aligné comme arrière gauche en amical

Eduardo Camavinga (20 ans), milieu de terrain de l’équipe de France, a été aligné comme arrière gauche mercredi lors du match amical disputé par les remplaçants contre l'équipe de D1 qatarie, Al-Markhiya.

Depuis le forfait de Lucas Hernandez pour la Coupe du monde, la question n’a pas encore trouvé de réponse: qui pourrait remplacer son frère Théo, promu titulaire, si ce dernier se blessait ou avait besoin de souffler? Le Milanais est le dernier latéral du groupe qui ne compte donc aucun spécialiste du poste. Le staff de l’équipe de France a profité de la journée de mercredi pour tester une option. Selon Le Parisien, L’Equipe et TF1, Eduardo Camavinga a été aligné dans cette position lors du match amical disputé par les remplaçants de la rencontre face à l’Australie (4-1) contre une équipe de D1 qatarie, Al-Markhiya.

L’ancien Rennais est un milieu de terrain mais aussi l’un des rares gauchers de l’effectif avec Hugo Lloris, Adrien Rabiot, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, ambidextre. Rabiot a déjà dépanné à ce poste à l’Euro 2021 mais la pénurie au milieu de terrain devrait inciter le staff à le maintenir dans le cœur du jeu. Mardi soir, Didier Deschamps avait assuré qu’il trouverait un moyen de remplacer Théo Hernandez en cas de nouveau pépin.

"Je trouverai d’autres solutions, a-t-il confié. Mais bon… Si on veut être tranquilles, il faut prendre trente-trois joueurs, avec tous les postes triplés. Il y a Théo qui est là et puis après, il y aura d’autres alternatives."

Camavinga n'a jamais joué à ce poste en pro

Mercredi, Dayot Upamecano a proposé d’y aligner Ousmane Dembélé avec humour. "Il vaut mieux mettre Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman (plutôt que lui, ndlr)", a souri le défenseur du Bayern Munich. Quelques minutes plus tard, Ousmane Dembélé a été interrogé sur le sujet et ne partageait pas la suggestion de son coéquipier. "(Rires) Non je ne pense pas. Arrière gauche, on va prendre beaucoup de buts hein... Dayot est très bien en arrière gauche. Faut demander au coach, je ne pense pas qu'il y ait pensé. Il y a Théo qui est là. On espère qu'il va rester en très bonne santé."

Camavinga, lui, n’a jamais joué dans cette position en club. Selon Le Parisien, il a d’ailleurs évolué à un autre poste plutôt méconnu pour lui lors de cet amical largement dominé par les Français (4-0): ailier droit. Le joueur du Real Madrid a décidément animé cette rencontre puisqu’il a marqué l’un des quatre buts français avec Marcus Thuram (doublé) et Jordan Veretout.