Equipe de France: Upamecano suggère de mettre Dembélé arrière-gauche, il lui répond

Titulaire et auteur d'un très bon match contre l'Australie (4-1) ce mardi, Dayot Upamecano était présent en conférence de presse ce mercredi. Le défenseur du Bayern a été interrogé sur la blesure de Lucas Hernandez et le poste de latéral gauche. Avec une suggestion inattendue.

C'était l'une des images du début de match de l'équipe de France contre l'Australie (4-1): à la 13e minute de jeu, Lucas Hernandez se blessait gravement au genou sur l'action du but de l'Australie (4-1 score final pour les Bleus). Son Mondial est d'ores et déjà terminé, les ligaments étant touchés.

Interrogé en conférence de presse, Dayot Upamecano a livré une confidence pour le moins inattendue. Au poste de latéral gauche, en guise de plan B derrière Théo Hernandez, "il vaut mieux mettre Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman (plutôt que lui, ndlr). (Rires) Il faut pour la question au coach". Simple blague, petit message envoyé au coach ou mélange des deux? Dayot Upamecano a en tout cas rendu une copie très encourageante en axe gauche, tout comme Théo Hernandez lorsqu'il est rentré en tant que latéral.

"On va prendre beaucoup de buts"

Quelques minutes plus tard, Ousmane Dembélé a été interrogé sur le sujet, lui aussi en conférence de presse. Et il ne semble pas partagé l'avis de son compatriote: "(Rires) Non je ne pense pas. Arrière gauche, on va prendre beaucoup de buts hein... Dayot est très bien en arrière gauche. Faut demander au coach, je ne pense pas qu'il y ait pensé. Il y a Théo qui est là. On espère qu'il va rester en très bonne santé."

Au préalable, le défenseur du Bayen a tenu à rendre hommage à son coéquipier en club: "Je suis très triste pour Lucas (Hernandez). Je lui ai dit qu'il fallait garder le moral. Je le connais, je sais qu'il va revenir vite parce qu'il travaille dur." Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Lucas Hernandez dit adieu à la Coupe du monde.