Equipe de France: Pogba éclaircit l'embrouille entre Giroud et Mbappé

Questionné en conférence de presse sur les éventuelles tensions entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, Paul Pogba a préféré manier l'ironie, tout en calmant le jeu.

Circulez, il n’y a rien à voir. C’est le message qu’a tenté de faire passer Paul Pogba ce jeudi en conférence de presse lorsqu’il a été interrogé sur les petites tensions entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Comme révélé par L’Equipe, l’attaquant du PSG n’a pas vraiment apprécié les propos tenus par l’avant-centre de Chelsea après la victoire de l’équipe de France, mardi, face à la Bulgarie (3-0) en match de préparation pour l’Euro.

Interrogé sur la chaîne L’Equipe sur son entrée en jeu "discrète", Giroud s’était montré assez clair: "Discret parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas (…) Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver." Agacé, Mbappé aurait demandé à s’expliquer devant les médias afin de répondre à Giroud. Ce que Didier Deschamps aurait refusé, l’incitant à rester concentré sur l’Euro à venir. Sans surprise, Pogba a été questionné sur cet épisode à Clairefontaine. Et sans surprise, il a cherché à calmer le jeu. En maniant l'ironie.

"Il n'y a rien du tout"

"Des tensions? Les seules tensions c'est au dos, aux jambes, et les kinés sont là pour bien nous masser et enlever toutes ces tensions...", a d'abord glissé le milieu des Bleus, avant de retrouver son sérieux.

"Franchement, je suis dans l'inside, à l'intérieur et il n'y a rien. Il y a toujours eu une très bonne ambiance avec tout le monde. On va directement aller dans le sujet: entre Olivier et Kyky, il n'y a rien du tout. En tout cas, devant moi il n'y a rien! Non, il n'y a rien. Je pense que ce qui a été dit a peut-être été mal transmis. Vous connaissez très bien Kylian, ses qualités, il peut marquer et faire beaucoup de passes décisives, il le fait. Il fait des choses extraordinaires à son âge, il est vraiment altruiste", a poursuivi Pogba.

"Il joue pour l'équipe même si je lui dis toujours que ce serait bien qu'il défende un peu plus pour nous aider nous les milieux", a-t-il ajouté, dans un très large sourire. "Franchement, il n'y a rien, je n'ai rien vu et rien n'est ressorti. Je ne sens pas de tensions, rien du tout de ce qu'on dit dehors. C'est vraiment du sourire, de la musique et des massages", a conclu le joueur de Manchester United. L'équipe de France a encore cinq jours pour faire éteindre d'éventuelles tensions avant leur entrée en lice à l'Euro, avec un choc programmé mardi prochain (21h) contre l'Allemagne à Munich.